Khẩn trương bàn giao mặt bằng, tăng tốc các dự án trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng nêu kinh nghiệm nhiệm kỳ này đã giảm số dự án đầu tư công, nhờ đó bớt tình trạng dàn trải, đồng thời tăng cường tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án hơn. Theo đó, địa phương nào đầu tư tốt hạ tầng thì sẽ tăng trưởng tốt 2 con số. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị khi hoàn thành thêm 208 km đường cao tốc, nâng tổng số cao tốc đưa vào vận hành khai thác lên 2.476 km; khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú, TP.HCM - Long Thành, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 TP.HCM...

Thủ tướng cũng chỉ rõ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng các trạm dừng nghỉ; các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn và Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8... Đồng thời, tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên, Thủ tướng cũng lưu ý một loạt dự án mới khởi công cũng như các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cần phải gấp rút thực hiện để góp phần vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3 - 8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên hai con số.

Hoàn thành bằng được mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển vào năm 2025; bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng HKQT Long Thành trong năm 2025. Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư và khởi công một số dự án đường bộ như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng; dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku; dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; TP.HCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 và các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9...



