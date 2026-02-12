Nghiên cứu kết nối cao tốc TP.HCM - Mộc Bài với Phnom Penh - Bavet

Việc kết nối đường bộ giữa 2 nước hiện thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Bavet (Campuchia). Trong đó, phía Việt Nam là QL22, phía Campuchia là QL1. Hai nước cũng đã xây dựng phương án kết nối thông qua 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Phnom Penh - Bavet.
Dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Việt Nam) có chiều dài gần 51 km. Điểm đầu tại đường Vành đai 3 - TP.HCM, điểm cuối kết nối vào QL22 (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 5 km). Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, giao UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
Dự án đường cao tốc Phnom Penh - Bavet (Campuchia) có chiều dài khoảng 135 km. Dự án được đầu tư theo phương thức PPP, đã khởi công vào tháng 6.2023. Đoạn cuối tuyến cao tốc phía Campuchia cách biên giới khoảng 15 km đang để chờ thống nhất điểm kết nối với Việt Nam.
Trước đó năm 2017, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và Bộ Giao thông công chính Campuchia đã ký Bản ghi nhớ ghi nhận kết quả nghiên cứu phía Campuchia (JICA tài trợ). Trong đó, nêu phương án quy hoạch điểm đấu nối giữa 2 tuyến cao tốc gần cột mốc 164. Đồng thời xác định điểm đấu nối và quy hoạch phát triển trong tương lai do Chính phủ hai bên xem xét, quyết định.
Trên cơ sở khảo sát thực địa và so sánh, đánh giá ưu, nhược điểm giữa phương án kết nối tại khu vực cột mốc 170 và khu vực cột mốc 164, UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất phương án kết nối phân kỳ 2 giai đoạn.
Giai đoạn trước mắt sẽ kết nối thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet hiện hữu, nhằm khai thác hiệu quả tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang triển khai.
Đồng thời tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có của cửa khẩu Mộc Bài để bảo đảm kết nối giao thông, giao thương hàng hóa quốc tế ổn định trong giai đoạn trước mắt.
Giai đoạn tiếp theo, với phương án kết nối tại khu vực cột mốc 170 theo hướng lối thông quan hàng hóa của cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, Bộ Xây dựng nhận thấy phương án này có cơ sở về quy hoạch, hạ tầng và được các bộ, địa phương ủng hộ về chủ trương.
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương kết nối hai tuyến cao tốc theo lộ trình hai giai đoạn nêu trên. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, pháp lý và đối ngoại để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.
Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, trên cơ sở hoàn thiện khung pháp lý về lối thông quan, đạt được đồng thuận với phía Campuchia, và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Không xem xét phương án kết nối tại khu vực cột mốc 164 trong giai đoạn hiện nay.
