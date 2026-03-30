Tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết, kết luận, cam kết của đại biểu

Ngày 30.3, sau một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bầu các chức danh của HĐND, UBND TP.HCM và Hội thẩm nhân dân của TAND. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, cho biết nhiệm kỳ 2026 – 2031 bắt đầu trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao.

Ông Võ Văn Minh đề nghị ngay sau bế mạc kỳ họp, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới phải nhanh chóng vận hành đồng bộ, thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu HĐND TP.HCM tiến hành bầu cử các chức danh HĐND và UBND ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM phải tiếp tục cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

"Thực tiễn đang đặt ra cho thành phố những yêu cầu rất rõ ràng: phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hệ thống đường sắt đô thị, các không gian phát triển mới gắn với giao thông công cộng, hạ tầng số, logistics và liên kết vùng…", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Minh đề nghị HĐND thành phố phải đồng hành với UBND thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ - đồng hành trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng, không buông lỏng giám sát; cùng nhau tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hệ thống hành chính.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Với những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, ông Võ Văn Minh đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND TP.HCM khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nền nếp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan.

Tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sâu sát thực tế, gắn bó chặt chẽ với cử tri và nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng quyết định chính sách và hiệu quả giám sát.

"Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ảnh hưởng niềm tin của người dân, doanh nghiệp", ông Võ Văn Minh phát biểu.

Biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương, ông Võ Văn Minh yêu cầu khẩn trương phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, những công việc có thể làm được ngay, không để chậm trễ kéo dài.

"Tư duy điều hành phải tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững làm động lực; lấy kỷ cương, trách nhiệm, hành động, hiệu quả làm phương châm xuyên suốt", ông Minh phát biểu.

Đối với đại biểu HĐND thành phố, ông Võ Văn Minh đề nghị mỗi đại biểu phải luôn khắc ghi những điều đã cam kết với cử tri; sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

"Mỗi đại biểu phải thật sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, giữa yêu cầu của thực tiễn với quyết sách của thành phố, góp phần để mọi chủ trương, nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho nhân dân", ông Võ Văn Minh yêu cầu.