Thời sự Dân sinh

Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ

Hải Phong
16/05/2026 10:11 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh nhiều xe tải chở cát rời công trình đưa đi nơi khác.

Sáng 16.5, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi nhận được thông tin Báo Thanh Niên phản ánh về vấn đề "Bất thường hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Hạ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Qua đó, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 18.5.

Khai thác cát có dấu hiệu trái phép cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2 (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi)

Hút cát công khai giữa ban ngày cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2: Những dấu hiệu bất thường

Tối 15.5, lãnh đạo xã Sơn Hạ cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Thanh Niên cùng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, UBND xã đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cát được xúc đầy lên xe tải trong bãi tập kết sát công trình thủy điện Trà Khúc 2

"Ngay khi nhận văn bản của Báo Thanh Niên về việc phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, UBND xã Sơn Hạ đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế và làm việc với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Sau đó, UBND xã đã gửi văn bản phản hồi lại, nhưng có thể quá trình vận chuyển có vấn đề nên công văn chưa đến Báo Thanh Niên", vị này giải thích.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trước đó, ngày 22.4, bà Võ Thị Xuân Liễu, Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ đã ký báo cáo xác minh việc khai thác, vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực dự án thủy điện Trà Khúc 2.

Khu vực khai thác cát trên sông Trà Khúc, thuộc xã Sơn Hạ

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Hạ, trong quá trình thi công dự án, Công ty cổ phần thủy điện Trà Khúc 2 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp bản xác nhận cho phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án vào ngày 14.3.2025, thời hạn đến hết tháng 12.2025.

Hết tháng 12.2025, công ty đã có văn bản xin gia hạn tiếp thực hiện khai thác khoáng sản trong khu vực thực 2 hiện dự án. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc thu hồi khoáng sản của công ty thuộc trường hợp không phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản, được quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 5 điều 75 luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có văn bản hướng dẫn thủ tục về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại công trình thủy điện Trà Khúc 2.

Xe tải vận chuyển cát ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2 đưa đi nơi khác

Sau khi múc đầy cát, xe tải phóng nhanh ra quốc lộ 24B

Liên quan vụ việc, ngày 17.4, đoàn kiểm tra của UBND xã Sơn Hạ đã kiểm tra hiện trường. Đến ngày 20.4, Công ty cổ phần thủy điện Trà Khúc 2 có báo cáo giải trình.

Theo doanh nghiệp, trong quá trình thi công, công ty có khai thác khoáng sản trong khu vực dự án để phục vụ xây dựng công trình theo chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do mặt bằng tập kết vật tư nhỏ hẹp, cùng với ảnh hưởng của nhiều đợt lũ lớn trong năm 2025 khiến hai bên bờ sông bị bồi lấp, khối lượng cát thu hồi phát sinh lớn nên không thể tập kết hết trong khu vực công trình.

Xe tải lấy cát trong khu vực đường dẫn phục vụ công trình thủy điện Trà Khúc 2 đưa ra ngoài công trình chở về một bãi tập kết vật liệu xây dựng cách đó 2 km trên quốc lộ 24B

Do đó, doanh nghiệp đã tập kết tạm tại nhiều vị trí trong vùng dự án và thuê thêm đất của người dân lân cận để làm bãi chứa tạm, gồm khoảng 4.000 m³ cát ở bờ trái công trình và khoảng 250 m³ đá ở bờ phải.

Xe tải đổ cát tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng trên quốc lộ 24B

Chủ đầu tư khẳng định, đã yêu cầu các nhà thầu chỉ được thu hồi khoáng sản để phục vụ thi công công trình, nghiêm cấm vận chuyển, mua bán khoáng sản ra ngoài dự án. Đồng thời, cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, trong các ngày từ 12 - 14.4, PV Thanh Niên ghi nhận bè bơm hút cát trực tiếp từ sông Trà Khúc lên xe tải để vận chuyển đến các bãi tập kết dọc sông.

Hai xe tải mang BS 76H - 073.75 và 76A - 305.28 thường xuyên vận chuyển cát từ khu vực tập kết ra quốc lộ 24B rồi đưa đến một bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Sơn Hạ, cách hiện trường khai thác hơn 2 km.

Ngày 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi khẳng định trên địa bàn xã Sơn Hạ hiện không có mỏ cát nào được cấp phép hoạt động.

Nếu có tình trạng hút, vận chuyển cát từ sông Trà Khúc đi tiêu thụ hoặc đưa ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2 là không đúng quy định và không được phép.


Bất thường hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2

Tại khu vực sông Trà Khúc đoạn giáp công trình thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi) đang thi công, hoạt động vận chuyển, khai thác cát diễn ra công khai giữa ban ngày với dấu hiệu trái phép, nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý.

