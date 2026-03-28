Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Phát hiện 'công xưởng' khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu Khe Ma

Huy Đạt
Huy Đạt
28/03/2026 08:52 GMT+7

Đột kích khu vực rừng Khe Ma (thành phố Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện 'công xưởng' khai thác vàng trái phép với lán trại và nhiều máy móc.

Ngày 28.3, Công an xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lán trại dựng trái phép tại khu vực Khe Ma (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra tại khu vực Khe Ma (thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân), tổ công tác phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có phu vàng nào hiện diện ở hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1 lán trại dựng trái phép, đồng thời thu giữ, xử lý nhiều phương tiện, công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép gồm: 2 máy nổ, 1 máy dập đá, 1 máy xay, khoảng 100 mét ống dẫn nước và 50 lít dầu.

Lực lượng chức năng tiêu hủy máy nổ, ống nước và các thiết bị khai thác vàng bỏ lại tại khu vực rừng Khe Ma

ẢNH: Đ.X

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

Trước đó, cuối năm 2025, tại khu vực Xai Chức (thôn Mậu Long, xã Quế Phước), lực lượng công an cũng phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép trong rừng núi hẻo lánh, gồm: N.V.H (24 tuổi), N.Đ.D (36 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Trị); N.V.L (45 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên); và Đ.V.Q (34 tuổi, ở xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép trong rừng núi hẻo lánh thuộc xã Quế Phước

ẢNH: Đ.X

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm này sinh hoạt trong lán trại dựng trái phép và khai nhận vào khu vực để thăm dò, tìm kiếm khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiêu hủy lán trại và các phương tiện phục vụ khai thác khoáng sản trái phép gồm: 1 máy nổ, khoảng 200 mét dây điện, 100 mét ống nước và 30 lít dầu.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố bị can tổ chức khai thác vàng trái phép ở Thạnh Bình

Đà Nẵng: Khởi tố bị can tổ chức khai thác vàng trái phép ở Thạnh Bình

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình.

Khám phá thêm chủ đề

khai thác vàng Đà Nẵng công an khoáng sản khai thác vàng trái phép khai thác khoáng sản rừng Khe Ma
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận