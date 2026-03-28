Đà Nẵng: Phát hiện 'công xưởng' khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu Khe Ma

Ngày 28.3, Công an xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lán trại dựng trái phép tại khu vực Khe Ma (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra tại khu vực Khe Ma (thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân), tổ công tác phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có phu vàng nào hiện diện ở hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1 lán trại dựng trái phép, đồng thời thu giữ, xử lý nhiều phương tiện, công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép gồm: 2 máy nổ, 1 máy dập đá, 1 máy xay, khoảng 100 mét ống dẫn nước và 50 lít dầu.

Lực lượng chức năng tiêu hủy máy nổ, ống nước và các thiết bị khai thác vàng bỏ lại tại khu vực rừng Khe Ma ẢNH: Đ.X

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

Trước đó, cuối năm 2025, tại khu vực Xai Chức (thôn Mậu Long, xã Quế Phước), lực lượng công an cũng phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép trong rừng núi hẻo lánh, gồm: N.V.H (24 tuổi), N.Đ.D (36 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Trị); N.V.L (45 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên); và Đ.V.Q (34 tuổi, ở xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng phát hiện 4 người đang thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép trong rừng núi hẻo lánh thuộc xã Quế Phước ẢNH: Đ.X

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm này sinh hoạt trong lán trại dựng trái phép và khai nhận vào khu vực để thăm dò, tìm kiếm khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiêu hủy lán trại và các phương tiện phục vụ khai thác khoáng sản trái phép gồm: 1 máy nổ, khoảng 200 mét dây điện, 100 mét ống nước và 30 lít dầu.