Bất thường hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2

Hút cát công khai giữa ban ngày

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn giáp công trình thủy điện Trà Khúc 2 đang thi công, thuộc địa bàn xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi), xuất hiện tình trạng vận chuyển, khai thác cát trái phép diễn ra công khai trong thời gian dài.

Nhóm người dùng bè hút cát bơm trực tiếp lên xe tải bên cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2 đang thi công, thuộc địa bàn xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trong các ngày từ 12 - 14.4, PV Thanh Niên ghi nhận hoạt động hút cát bằng bè bơm trực tiếp lên xe tải, vận chuyển tập kết cát tại bãi trữ dọc sông Trà Khúc.

Khi được bơm đầy cát, chiếc xe tải di chuyển đến một bãi trữ cách đó khoảng 50 m để tập kết ẢNH: HẢI PHONG

Tại hiện trường, có 2 người sử dụng bè gắn máy hút để bơm cát trực tiếp từ lòng sông Trà Khúc lên xe tải đậu sát mép nước. Sau khi được bơm cát đầy thùng, xe tải di chuyển đến một bãi tập kết nằm cạnh khu vực hút cát khoảng 30 - 50 m để đổ xuống. Còn phía trong rừng keo lá tràm, cách bè hút cát khoảng 50 m, có một xe máy đào màu xanh liên tục xúc cát lên xe tải 4 chân.

Xe máy đào múc cát lên xe tải có logo Vân Nguyên biển số 76H-073.75 từ một bãi trữ trong rừng keo, cách nơi hút cát khoảng 50 m. Sau khi đầy cát, chiếc xe tải này phóng nhanh ra quốc lộ 24 ẢNH: HẢI PHONG

Tiếng máy hút cát, tiếng động cơ xe tải, xe máy đào hoạt động liên tục hòa lẫn với âm thanh thi công của công trình thủy điện Trà Khúc 2 vang vọng cả khu vực vào lúc giữa trưa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các xe tải mang biển số 76H-073.75 và 76A-305.28 thường xuyên ra vào vận chuyển cát từ bãi tập kết ra quốc lộ 24B rồi đưa đến một bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Sơn Hạ, cách khu vực khai thác khoảng hơn 2 km.

Chiếc xe tải BS 76A-305.28 lấy cát từ bãi trữ sát mép sông Trà Khúc cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, sau đó lao vun vút ra quốc lộ 24B chạy thẳng về đổ tại bãi tập kết của một cửa hàng bán vật liệu trên địa bàn xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, các phương tiện vận chuyển cát đều chở đầy thùng, có dấu hiệu quá tải, quá khổ nhưng chỉ che chắn sơ sài.

Có người cảnh giới, bám theo phóng viên

Điều đáng nói, hoạt động hút cát, vận chuyển cát diễn ra công khai vào ban ngày, kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Tại khu vực bãi tập kết có lán trại, luôn có người túc trực trông coi, cảnh giới.

Xe tải chở cát phát hiện có người theo dõi, ghi hình nên dừng lại. Sau đó, có một người đàn ông lạ mặt đi xe máy bám theo xe phóng viên khoảng 10 km mới chịu dừng lại ẢNH: HẢI PHONG

Trong quá trình tác nghiệp, khi phóng viên ghi nhận hình ảnh tại hiện trường thì xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen điều khiển xe máy bám theo xe phóng viên từ xã Sơn Hạ đến xã Trường Giang rồi mới rời đi.

Liên quan vụ việc, ngày 15.4 chúng tôi đăng ký làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND xã Sơn Hạ. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo địa phương không đồng ý cho ghi âm, ghi hình và yêu cầu phóng viên gửi nội dung làm việc bằng văn bản.

Dựng lán trại, có người cảnh giới tại bãi trữ cát nghi trái phép ẢNH: HẢI PHONG

Mặc dù Báo Thanh Niên đã gửi văn bản và đặt câu hỏi đến UBND xã Sơn Hạ từ ngày 4.5, nhưng đến nay địa phương vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Sở NN-MT: Không có mỏ cát nào được cấp phép

Ngày 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn xã Sơn Hạ hiện không có mỏ cát nào được cấp phép hoạt động.

"Nếu có tình trạng hút, vận chuyển cát từ sông Trà Khúc đi tiêu thụ hoặc đưa ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2 thì là không đúng quy định và không được phép", lãnh đạo sở này khẳng định.

PV Thanh Niên mở máy tính cho ông Đặng Trần Huân, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, xem những video, hình ảnh ghi nhận hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại sông Trà Khúc ẢNH: CẨM ÁI

Ông Đặng Trần Huân, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết theo quy định của luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, các chủ đầu tư hoặc nhà thầu chỉ được phép thu hồi khoáng sản trong phạm vi phục vụ thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Trong trường hợp khoáng sản như cát được đưa ra ngoài công trình phải có sự giám sát của cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương. Việc vận chuyển ra ngoài phải phục vụ lại cho công trình. Nếu không thực hiện đúng cam kết thì cần xem xét, chấn chỉnh chủ đầu tư", ông Huân nói.

Đề nghị kiểm tra, xử lý nhưng chưa có phản hồi

Ngày 15.4, sau khi làm việc với PV Thanh Niên, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi UBND xã Sơn Hạ về việc khai thác, vận chuyển khoáng sản ra khỏi dự án thủy điện Trà Khúc 2.

Công trình thủy điện Trà Khúc 2 đang thi công ẢNH: HẢI PHONG

Sở này đề nghị UBND xã Sơn Hạ tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25.4.

Vận chuyển cát từ bãi trữ trong rừng keo đưa ra ngoài ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Trần Huân, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở NN-MT vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND xã Sơn Hạ về việc khai thác, vận chuyển khoáng sản từ sông Trà Khúc. "Sau khi có thông tin từ UBND xã Sơn Hạ, sẽ thông tin đến phóng viên", ông Huân nói.