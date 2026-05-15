Quảng Ngãi: Hơn 2,1 ha đất nông nghiệp biến thành khu an táng

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), từ năm 2018 đến nay, ông Nguyễn Trị (52 tuổi, ở thôn An Đạo, xã Tịnh Khê) đã xây dựng đường giao thông và chôn cất, cải táng 87 ngôi mộ trên đất trồng cây lâu năm và không đúng quy hoạch với diện tích đất hơn 2,1 ha.

Nhiều ngôi mộ được chôn trên đất trồng cây lâu năm ở xã Tịnh Khê do người dân địa phương chuyển nhượng ẢNH: H.P

Tại đây, nhiều khu mộ được xây dựng kiên cố, nằm san sát nhau. Một số phần mộ còn được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, đường ống cấp nước và các hạng mục phụ trợ khá quy mô.

Theo ông Huỳnh Tấn Phát, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Tịnh Khê, phần lớn người mua đất xây mộ đến từ khu vực xã An Phú (gồm các xã Nghĩa An và Nghĩa Phú cũ). Do ngại chôn cất người thân ở xa, nhiều gia đình đã tìm đến khu vực này để mua đất để thuận tiện cho việc đi lại, chăm nom và hương khói.

Nhiều ngôi mộ được xây dựng kiên cố ẢNH: H.P

Mỗi phần mộ xây mới, ông Trị nhận từ 7 - 8 triệu đồng tiền công. Đối với các trường hợp nhận thi công trọn gói (bao gồm đào huyệt, xây mộ…), chi phí dao động từ 30 - 50 triệu đồng/mộ, tùy quy mô xây dựng.

Theo thống kê của địa phương, hiện có 87 phần mộ được chôn cất, cải táng tại khu thôn Trường Định và thôn An Đạo, xã Tịnh Khê.

Công an vào cuộc

Người dân địa phương cho rằng tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đề nghị chính quyền sớm vào cuộc vì lo ngại việc chôn cất tự phát gần chùa Minh Đức và Khu văn hóa Thiên Mã sẽ ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và hoạt động phát triển du lịch của địa phương.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND xã Tịnh Khê đã tổ chức làm việc với ông Nguyễn Trị, xác định hoạt động chuyển nhượng đất để xây mồ mả là trái quy định pháp luật, ảnh hưởng công tác quản lý đất đai và quy hoạch địa phương. Ông Trị sau đó đã thừa nhận sai phạm.

UBND xã Tịnh Khê yêu cầu ông Trị cùng các hộ liên quan chấm dứt việc mua bán, sang nhượng đất và không để người ngoài địa phương tiếp tục chôn cất tại khu vực này. Chính quyền cũng cảnh báo sẽ lập hồ sơ xử lý nếu tiếp tục tái diễn vi phạm.

UBND xã Tịnh Khê cắm biển cấm chôn cất người chết trên đất nông nghiệp ẢNH: H.P

Chiều 15.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết Chủ tịch UBND xã đã giao Công an xã mời ông Nguyễn Trị cùng các cá nhân liên quan lên làm việc để chấn chỉnh hành vi mua bán, sử dụng đất sai mục đích; đồng thời xử lý việc chôn cất, cải táng, xây dựng mồ mả trên đất nông nghiệp ngoài quy hoạch nghĩa trang.

"Trước mắt, địa phương sẽ cắm bảng cấm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đưa người chết vào chôn cất trong khu quy hoạch nghĩa trang theo quy định. Kết quả xử lý cụ thể sẽ chờ kết luận từ cơ quan công an", ông Thanh nói.