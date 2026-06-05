Trồng 1.000 cây bần chống sạt lở bờ sông

Ngày 5.6, UBND xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp Trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cộng đồng (Lotus Mekong - Đại học Trà Vinh) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ, hơn 1.000 cây bần đã được các bạn trẻ trồng tại điểm nóng sạt lở bờ sông.

Đại diện Đại học Trà Vinh trao bảng tượng trưng 1.000 cây bần cho UBND xã Tân Lược ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Vĩnh Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lược cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ của riêng ngành chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Hiện nay, tình trạng nước biển dâng, sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh đến đời sống, sản xuất và sự phát triển bền vững của địa phương. "Mỗi hành động nhỏ hôm nay như trồng thêm một cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống của chúng ta trong tương lai", ông Bảo nhấn mạnh.

Sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia công trình thanh niên ẢNH: NAM LONG

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 với chủ đề "Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu", Phó chủ tịch UBND xã Tân Lược cho rằng mỗi chúng ta cần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như: giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm điện, nước, phân loại rác tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ nguồn nước và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây bần để chống sạt lở ven sông ẢNH: NAM LONG

Tiến sĩ Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cộng đồng, cho biết hoạt động trồng cây bần không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái ven sông, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là tạo nền tảng sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương.

"Thông qua việc phát triển và khai thác các giá trị từ cây bần - một loài cây bản địa có khả năng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông và mang lại giá trị kinh tế từ trái và các sản phẩm chế biến - dự án kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên", tiến sĩ Công chia sẻ.

Các đại biểu cắm bảng công trình thanh niên ẢNH: NAM LONG

Sau lễ, đoàn viên, thanh niên xã Tân Lược cùng cán bộ, sinh viên Đại học Trà Vinh triển khai trồng 1.000 cây bần dọc các tuyến sông trên địa bàn tại ấp An Thạnh và An Thành, xã Tân Lược để chống sạt lở bờ sông.