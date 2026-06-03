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Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp cần hơn 4.700 tỉ đồng xử lý 8 điểm sạt lở bờ sông

Thanh Quân
Thanh Quân
03/06/2026 16:46 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp còn 8 điểm sạt lở bờ sông cần được đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, với tổng kinh phí dự kiến 4.725 tỉ đồng.

Ngày 3.6, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã có thống kê số liệu liên quan đến sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn 8 điểm sạt lở bờ sông có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và đất sản xuất nông nghiệp cần được đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.725 tỉ đồng.

Đồng Tháp cần hơn 4.700 tỉ đồng xử lý 8 điểm sạt lở bờ sông - Ảnh 1.

Năm 2025, tỉnh Đồng Tháp xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: THANH QUÂN

Các dự án được đề xuất gồm: kè sông Cần Lộc (giai đoạn 2), kè chống sạt lở bờ Đông sông Trà Tân, xử lý sạt lở khu vực trước chợ Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ), xử lý sạt lở kết hợp di dời đê tại các xã Mỹ Đức Tây, Cái Bè và Thanh Hưng, kè từ Công viên trái cây đến cầu Cái Bè 2, xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua cù lao Thới Sơn và cù lao Tân Long, xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh và xã Mỹ An Hưng, cùng dự án xử lý sạt lở sông Tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong số này, dự án xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp có quy mô lớn nhất, với kinh phí dự kiến 2.900 tỉ đồng, chiếm hơn 50% tổng nhu cầu vốn của toàn bộ các dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tình trạng sạt lở những năm qua đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng và làm mất đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở được xem là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cũng như đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Đồng Tháp đã đầu tư và hoàn thành 42 công trình phòng, chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài gần 48 km, kinh phí hơn 4.458 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành 7 công trình phòng, chống sạt lở bờ biển với chiều dài hơn 28,7 km, tổng vốn đầu tư trên 1.075 tỉ đồng. Những công trình này góp phần giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, bảo vệ dân cư và hạ tầng ven sông, ven biển.

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