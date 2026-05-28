Kinh tế

Đường ven biển Đồng Tháp hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến khởi công đầu năm 2027

Thanh Quân
28/05/2026 14:18 GMT+7

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, kết nối liên vùng với tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, dự kiến khởi công trong quý 1/2027 mở ra trục giao thông chiến lược ven biển khu vực ĐBSCL.

Ngày 28.5, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến đường ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp và trình Bộ Xây dựng thẩm định. Sau khi có ý kiến chính thức từ Bộ Xây dựng, các bước triển khai tiếp theo sẽ được thực hiện đồng bộ.

Đường ven biển Đồng Tháp hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến khởi công đầu năm 2027 - Ảnh 1.

Tuyến đường tỉnh 864 và đường ven biển sẽ được kết nối với nhau

ẢNH: M.T

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, tổng chiều dài khoảng 23,6 km. Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh 871B thuộc xã Gia Thuận và kết nối đến khu vực cầu vượt sông Tiền tại xã Tân Phú Đông.

Theo thiết kế, giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ với 2 làn xe cơ giới. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe với nền đường rộng 19,5 m. Riêng đoạn từ cầu Bến Chùa đến dự án cầu Cửa Đại dài khoảng 3,4 km sẽ được đầu tư hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Trên toàn tuyến xây dựng 5 cây cầu, gồm 1 cầu lớn và 4 cầu trung, nhỏ. Trong đó, cầu Bến Chùa là hạng mục quan trọng nhất với chiều dài khoảng 2,17 km, vượt nhánh cửa Tiểu của sông Tiền để kết nối liên vùng.

Tổng mức đầu tư dự án đường ven biển hơn 7.095 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án đã được hội đồng thẩm định thống nhất thông qua và đang hoàn thiện để trình phê duyệt. Song song đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được địa phương khẩn trương triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, dự án thu hồi khoảng 87,4 ha đất, ảnh hưởng đến 914 hộ dân. Trong đó có 51 hộ phải giải tỏa hoàn toàn nhà ở và 33 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Khu tái định cư có thể được quy hoạch tại xã Gia Thuận với diện tích khoảng 0,5 ha.

Dự án sẽ hoàn tất phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2026, ký hiệp định vay vốn và cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm. Công trình dự kiến khởi công trong quý 1/2027 và hoàn thành vào quý 4/2030.

TP.HCM xem xét đề nghị làm tuyến metro số 6, đường ven biển của Tập đoàn Trung Quốc

