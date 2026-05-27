Đồng Tháp xây thêm khu nhà ở xã hội cho hơn 1.000 dân

Thanh Quân
27/05/2026 14:30 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp vừa khởi công xây dựng thêm 1 khu nhà ở xã hội, từng bước hoàn thành mục tiêu hơn 12.000 căn vào năm 2030 do Trung ương giao.

Ngày 27.5, tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài.

Dự án triển khai trên khu đất có diện tích đất 6.960 m2, do Công ty cổ phần Sơn An Hương Sơn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 357 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ cung cấp 276 căn hộ chung cư đạt chuẩn.

Ông Giản Bá Huỳnh, Bí thư phường Sơn Qui, phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài

ẢNH: THANH QUÂN

Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng dự án sẽ là nơi an cư cho hơn 1.000 người dân. Đồng thời, giải quyết trực tiếp nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người lao động thu nhập thấp, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Giản Bá Huỳnh, Bí thư phường Sơn Qui, chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhiều gia đình có nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp khả năng tài chính; giúp người lao động giảm áp lực đi lại, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương và doanh nghiệp".

Vị trí xây dựng Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài

ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, địa bàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội với quy mô 4.749 căn. Trong đó, đến năm 2026 có 4 dự án hoàn thành với số lượng 1.175 căn và 8 dự án đang triển khai thực hiện số lượng 3.574 căn (3 dự án đang triển khai thi công, 4 dự án khởi công trong quý 2/2026 và 1 dự án khởi công năm 2027).

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện các thủ tục mời gọi đầu tư 3 dự án với tổng số căn là 17.268 căn. Do đó, hiện nay tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ mời gọi đầu tư đối với 3 dự án này, nhằm phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao là 12.200 căn. Riêng trên địa bàn các xã thuộc TP.Gò Công (cũ) đang triển khai dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài.

Hà Nội cho phép người có nhà nhưng đi làm xa được mua nhà ở xã hội

Hà Nội cho phép người có nhà ở hợp pháp trên địa bàn nhưng cách nơi làm việc từ 20 km di chuyển trở lên có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

nhà ở xã hội căn hộ chung cư Dự án nhà ở đồng tháp nhà ở
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
