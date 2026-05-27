Đồng Tháp xây thêm khu nhà ở xã hội cho hơn 1.000 dân

Ngày 27.5, tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài.

Dự án triển khai trên khu đất có diện tích đất 6.960 m2, do Công ty cổ phần Sơn An Hương Sơn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 357 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ cung cấp 276 căn hộ chung cư đạt chuẩn.

Ông Giản Bá Huỳnh, Bí thư phường Sơn Qui, phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài ẢNH: THANH QUÂN

Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng dự án sẽ là nơi an cư cho hơn 1.000 người dân. Đồng thời, giải quyết trực tiếp nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người lao động thu nhập thấp, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất.



Ông Giản Bá Huỳnh, Bí thư phường Sơn Qui, chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhiều gia đình có nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp khả năng tài chính; giúp người lao động giảm áp lực đi lại, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương và doanh nghiệp".

Vị trí xây dựng Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, địa bàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội với quy mô 4.749 căn. Trong đó, đến năm 2026 có 4 dự án hoàn thành với số lượng 1.175 căn và 8 dự án đang triển khai thực hiện số lượng 3.574 căn (3 dự án đang triển khai thi công, 4 dự án khởi công trong quý 2/2026 và 1 dự án khởi công năm 2027).

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện các thủ tục mời gọi đầu tư 3 dự án với tổng số căn là 17.268 căn. Do đó, hiện nay tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ mời gọi đầu tư đối với 3 dự án này, nhằm phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao là 12.200 căn. Riêng trên địa bàn các xã thuộc TP.Gò Công (cũ) đang triển khai dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và dự án Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài.