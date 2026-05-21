Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đồng Tháp điều chỉnh quy hoạch dời trung tâm hành chính về Cái Bè

Thanh Quân
Thanh Quân
21/05/2026 18:34 GMT+7

Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu đưa trung tâm hành chính về khu vực huyện Cái Bè (cũ) sau năm 2030.

Ngày 21.5, tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có nhiều nội dung đáng chú ý như dời trung tâm hành chính, hình thành 5 vùng kinh tế…

Đồng Tháp điều chỉnh quy hoạch dời trung tâm hành chính về Cái Bè- Ảnh 1.

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ẢNH: THANH QUÂN

Đồng Tháp là tỉnh được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp (cũ). Quy hoạch lần này thể hiện khát vọng mạnh mẽ đưa Đồng Tháp trở thành địa phương phát triển hàng đầu khu vực ĐBSCL.

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 9,5 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 155 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỉ USD; thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 750.000 - 800.000 tỉ đồng. Tỉnh cũng kỳ vọng sẽ có thêm 22.500 doanh nghiệp mới được thành lập trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động.

Đồng Tháp điều chỉnh quy hoạch dời trung tâm hành chính về Cái Bè- Ảnh 2.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: THANH QUÂN

Đáng chú ý, Đồng Tháp xác định phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, nông nghiệp sinh thái, công nghiệp hiện đại, logistics, du lịch sinh thái và kinh tế biển sẽ trở thành các trụ cột tăng trưởng mới.

Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Tháp sẽ hình thành 5 vùng kinh tế - xã hội trọng điểm mang tính liên kết chiến lược. Vùng trung tâm dọc sông Tiền được định hướng trở thành động lực phát triển đô thị, công nghiệp chế biến, thương mại, logistics và chuyển đổi số. Vùng Nam sông Tiền - Bắc sông Hậu đóng vai trò trung tâm logistics liên kết giữa sông Tiền và sông Hậu, kết nối trực tiếp với Cần Thơ và mạng lưới logistics toàn vùng.

Trong khi đó, vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục được xác định là "lá phổi sinh thái", phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Vùng kinh tế biển tập trung phát triển công nghiệp cảng biển, điện gió, nuôi trồng thủy sản và du lịch ven biển. Vùng biên giới phía Bắc giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia thông qua hệ thống cửa khẩu đường bộ và đường thủy trên trục sông Mê Kông.

Đưa trung tâm hành chính về Cái Bè

Song song đó, Đồng Tháp quy hoạch hàng loạt hành lang kinh tế chiến lược như: hành lang trung tâm dọc tuyến cao tốc và quốc lộ 1; hành lang kinh tế ven biển phía đông; hành lang dọc sông Tiền; hành lang kết nối vùng Đồng Tháp Mười và hành lang logistics dọc sông Hậu. Đây được xem là "xương sống" để tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng giữa ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Đồng Tháp điều chỉnh quy hoạch dời trung tâm hành chính về Cái Bè- Ảnh 3.

Khu vực trung tâm huyện Cái Bè (cũ)

ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, quy hoạch còn đặt trọng tâm nâng cao chất lượng sống người dân. Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoàn thành 12.200 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

Đặc biệt, tỉnh định hướng phát triển hệ thống đô thị đồng bộ với mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 48 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%. Sau năm 2030, Đồng Tháp cũng nghiên cứu khả năng dịch chuyển trung tâm hành chính tỉnh về khu vực huyện Cái Bè (cũ) khi đủ điều kiện và nguồn lực thực hiện.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Hội nghị công bố hôm nay không chỉ là cột mốc pháp lý quan trọng, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển mới, đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại, công nghiệp tiên tiến, kinh tế xanh năng động và là vùng đất đáng sống bậc nhất miền Tây.

Tin liên quan

Đồng Tháp nghiên cứu dời trung tâm hành chính về Cái Bè - Cai Lậy

Đồng Tháp nghiên cứu dời trung tâm hành chính về Cái Bè - Cai Lậy

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp (mới) định hướng nghiên cứu chuyển trung tâm hành chính về khu vực Cái Bè - Cai Lậy sau năm 2030 nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm hành chính dời trung tâm hành chính Cái Bè đồng tháp điều chỉnh quy hoạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận