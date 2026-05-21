Đồng Tháp điều chỉnh quy hoạch dời trung tâm hành chính về Cái Bè

Ngày 21.5, tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có nhiều nội dung đáng chú ý như dời trung tâm hành chính, hình thành 5 vùng kinh tế…

Đồng Tháp là tỉnh được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp (cũ). Quy hoạch lần này thể hiện khát vọng mạnh mẽ đưa Đồng Tháp trở thành địa phương phát triển hàng đầu khu vực ĐBSCL.

Trong định hướng phát triển đến năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 9,5 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 155 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỉ USD; thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 750.000 - 800.000 tỉ đồng. Tỉnh cũng kỳ vọng sẽ có thêm 22.500 doanh nghiệp mới được thành lập trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động.

Đáng chú ý, Đồng Tháp xác định phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, nông nghiệp sinh thái, công nghiệp hiện đại, logistics, du lịch sinh thái và kinh tế biển sẽ trở thành các trụ cột tăng trưởng mới.

Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Tháp sẽ hình thành 5 vùng kinh tế - xã hội trọng điểm mang tính liên kết chiến lược. Vùng trung tâm dọc sông Tiền được định hướng trở thành động lực phát triển đô thị, công nghiệp chế biến, thương mại, logistics và chuyển đổi số. Vùng Nam sông Tiền - Bắc sông Hậu đóng vai trò trung tâm logistics liên kết giữa sông Tiền và sông Hậu, kết nối trực tiếp với Cần Thơ và mạng lưới logistics toàn vùng.

Trong khi đó, vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục được xác định là "lá phổi sinh thái", phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Vùng kinh tế biển tập trung phát triển công nghiệp cảng biển, điện gió, nuôi trồng thủy sản và du lịch ven biển. Vùng biên giới phía Bắc giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia thông qua hệ thống cửa khẩu đường bộ và đường thủy trên trục sông Mê Kông.

Đưa trung tâm hành chính về Cái Bè

Song song đó, Đồng Tháp quy hoạch hàng loạt hành lang kinh tế chiến lược như: hành lang trung tâm dọc tuyến cao tốc và quốc lộ 1; hành lang kinh tế ven biển phía đông; hành lang dọc sông Tiền; hành lang kết nối vùng Đồng Tháp Mười và hành lang logistics dọc sông Hậu. Đây được xem là "xương sống" để tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng giữa ĐBSCL với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, quy hoạch còn đặt trọng tâm nâng cao chất lượng sống người dân. Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoàn thành 12.200 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

Đặc biệt, tỉnh định hướng phát triển hệ thống đô thị đồng bộ với mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 48 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%. Sau năm 2030, Đồng Tháp cũng nghiên cứu khả năng dịch chuyển trung tâm hành chính tỉnh về khu vực huyện Cái Bè (cũ) khi đủ điều kiện và nguồn lực thực hiện.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Hội nghị công bố hôm nay không chỉ là cột mốc pháp lý quan trọng, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển mới, đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại, công nghiệp tiên tiến, kinh tế xanh năng động và là vùng đất đáng sống bậc nhất miền Tây.