Ra quân chiến dịch tình nguyện hè tại chiến khu Ngọc Trạo

Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư, cùng lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chính quyền địa phương và hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự chương trình.

Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 ẢNH: MINH HẢI

Ngoài phát động các hoạt động tình nguyện hè 2026, chương trình còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân thân nhân những người có công với cách mạng; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Nhận quà và những lời động viên, thăm hỏi từ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong buổi lễ, mẹ liệt sĩ Bùi Thị Hiển (96 tuổi, ngụ thôn Dỹ Thắng, xã Ngọc Trạo; mẹ của liệt sĩ Bùi Văn Dũng), cho biết bà vui mừng vì thế hệ trẻ ngày nay luôn nhớ tới công ơn của các anh hùng, liệt sĩ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát biểu phát động chương trình, chị Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết việc lựa chọn chiến khu Ngọc Trạo để tổ chức lễ phát động nhằm ôn lại truyền thống anh hùng của cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc ở Chiến khu Ngọc Trạo năm xưa, từ đó khơi gợi, phát huy ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chị Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho các em nhỏ ở xã Ngọc Trạo ẢNH: MINH HẢI

Chị Ánh cho biết thêm chương trình tình nguyện năm nay không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động phong trào mà cần hướng tới chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững; mỗi công trình, phần việc thanh niên phải thực sự thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và địa phương bằng những việc làm cụ thể, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, phát huy hiệu quả các đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số thiết yếu trong đời sống hằng ngày; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư tặng quà cho các em nhỏ ở xã Ngọc Trạo ẢNH: MINH HẢI

Đặc biệt chiến dịch hè năm nay sẽ tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, bổ ích cho các em; đặc biệt quan tâm trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng an toàn trên không gian mạng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Cũng tại chương trình, Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư đã trao tặng cho các đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các công trình, vật dụng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.