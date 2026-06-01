Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè tại chiến khu Ngọc Trạo

Minh Hải
Minh Hải
01/06/2026 15:55 GMT+7

Ngày 1.6, tại khuôn viên tượng đài chiến khu Ngọc Trạo (xã Ngọc Trạo, Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp cùng Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Học viện Phụ nữ Việt nam đã tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư, cùng lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chính quyền địa phương và hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự chương trình.

Biết ơn những người hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh 2.

Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026

ẢNH: MINH HẢI

Ngoài phát động các hoạt động tình nguyện hè 2026, chương trình còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân thân nhân những người có công với cách mạng; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Nhận quà và những lời động viên, thăm hỏi từ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong buổi lễ, mẹ liệt sĩ Bùi Thị Hiển (96 tuổi, ngụ thôn Dỹ Thắng, xã Ngọc Trạo; mẹ của liệt sĩ Bùi Văn Dũng), cho biết bà vui mừng vì thế hệ trẻ ngày nay luôn nhớ tới công ơn của các anh hùng, liệt sĩ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát biểu phát động chương trình, chị Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết việc lựa chọn chiến khu Ngọc Trạo để tổ chức lễ phát động nhằm ôn lại truyền thống anh hùng của cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc ở Chiến khu Ngọc Trạo năm xưa, từ đó khơi gợi, phát huy ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Biết ơn những người hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh 3.

Chị Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho các em nhỏ ở xã Ngọc Trạo

ẢNH: MINH HẢI

Chị Ánh cho biết thêm chương trình tình nguyện năm nay không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động phong trào mà cần hướng tới chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững; mỗi công trình, phần việc thanh niên phải thực sự thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và địa phương bằng những việc làm cụ thể, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, phát huy hiệu quả các đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số thiết yếu trong đời sống hằng ngày; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.

Biết ơn những người hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư tặng quà cho các em nhỏ ở xã Ngọc Trạo

ẢNH: MINH HẢI

Đặc biệt chiến dịch hè năm nay sẽ tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, bổ ích cho các em; đặc biệt quan tâm trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng an toàn trên không gian mạng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Cũng tại chương trình, Đoàn thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư đã trao tặng cho các đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các công trình, vật dụng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Tin liên quan

Lãnh đạo Cần Thơ đặt hàng những phần việc ‘bền vững’ của thanh niên

Lãnh đạo Cần Thơ đặt hàng những phần việc ‘bền vững’ của thanh niên

Trên tinh thần đổi mới, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong các bạn trẻ sẽ thực hiện các công trình có tính bền vững, đảm bảo người dân thụ hưởng và duy trì lâu dài trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Chiến khu Ngọc Trạo Học viện Phụ nữ Việt Nam Lê Ngọc Ánh Nguyễn Nhất Linh thanh niên tình nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận