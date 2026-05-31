Lãnh đạo Cần Thơ đặt hàng những phần việc ‘bền vững’ của thanh niên

Ngày 31.5, tại công viên Lưu Hữu Phước, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với 10 đội hình chuyên tiên phong phục vụ cộng đồng.

Chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm. Tuổi trẻ thành phố quyết tâm hỗ trợ 500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thành hiện thực. Ít nhất 2.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, 6.000 thiếu nhi khó khăn được hỗ trợ. Đặc biệt là phấn đấu có ít nhất 120 công trình, phần việc ý nghĩa để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành đoàn Cần Thơ quyết tâm đạt 9 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết mỗi mùa hè đi qua, chiến dịch luôn để lại những công trình, phần việc và câu chuyện đẹp về sự cống hiến của tuổi trẻ. Từ việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội đến chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo… ở đâu cũng có dấu ấn của màu áo xanh.

Để sức lan tỏa rộng, lãnh đạo Cần Thơ mong trong chiến dịch năm nay, tuổi trẻ thành phố sẽ tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng bền vững, nói không với hình thức và dàn trải. Cách thực hiện bám sát phương châm "3 liên kết", đó là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Những ý tưởng cần đảm bảo người dân được thụ hưởng và cùng tham gia duy trì lâu dài sau chiến dịch.

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại lễ ra quân ẢNH: THANH DUY

Quan trọng, các bạn trẻ cần xem chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của thiết bị, phần mềm, mà trước hết là sự thay đổi tư duy và phương thức làm việc. Việc cần thiết vào thời điểm này là duy trì hiệu quả các đội hình "Bình dân học vụ số" tại từng xã, phường. Người dân cũng đang rất cần người trẻ hỗ trợ kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Về môi trường, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là phấn đấu trồng ít nhất 100.000 cây xanh để tạo không gian xanh, nhất là tại các tuyến đường, trường học, khu dân cư. Cách làm cần sáng tạo, đổi mới, chú ý trải nghiệm thực tế để thiếu nhi dễ nhớ, dễ hình thành thói quen. Bên cạnh đó, Đoàn phải dành nhiều sự quan tâm rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn cho các em nhỏ.

Tại lễ ra quân, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp các nhà tài trợ tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn khó khăn và tặng công trình "Không gian số cho em" đến 23 đơn vị trường học trên địa bàn. Sau đó, các cấp Đoàn – Hội – Đội tại 103 xã, phường của thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng…