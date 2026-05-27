Từ 'Bình dân học vụ số' đến khát vọng làm chủ công nghệ

Sáng 27.5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu chính thức, đại diện cho thanh niên trong toàn tỉnh.

Tham dự có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thanh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai, Lâm Đồng; đại diện sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2029.

ẢNH: HỮU TÚ

Thanh niên Đắk Lắk với tinh thần trách nhiệm sau sáp nhập

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Y Lê Pas Tơr, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Không gian rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk hôm nay là một "mỏ vàng" kinh tế mới, du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển.

"Với tinh thần thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk yêu nước, đoàn kết, tiên phong, bản sắc, tôi tin tưởng tuyệt đối rằng đại hội chúng ta sẽ hội đủ mênh mông khát vọng và giúp thanh niên toàn tỉnh Tây nguyên chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đại đoàn kết", anh Y Lê Pas Tơr phát biểu.

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại đại hội

ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù còn nhiều khó khăn do tác động của tổ chức chính quyền các cấp, nhưng nhiều phong trào thanh niên vẫn tạo được nhiều ấn tượng tốt. Hàng nghìn đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số thanh niên vùng sâu, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch cho đến sản xuất, du lịch cộng đồng đã từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Trong thiên tai, dịch bệnh hay những thời điểm khó khăn của địa phương, lực lượng thanh niên luôn là lực lượng có mặt sớm nhất, xung kích nhất.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: HỮU TÚ

Ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh công tác tập hợp thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nước, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo còn khó khăn và cách tiếp cận công nghệ để thanh niên đô thị với thanh niên vùng sâu vùng xa vẫn còn lớn; phải đẩy mạnh mẽ khâu đoàn kết thanh niên trong toàn tỉnh.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, Đắk Lắk là vùng đất giàu bản sắc nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Thanh niên là lực lượng tiên phong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cố gắng và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cộng đồng; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luồng ý kiến chia rẽ đoàn kết dân tộc trên không gian mạng; tiên phong trong chuyển đổi số và làm chủ các công nghệ trong kỷ nguyên số.

Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: HỮU TÚ

"Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những thanh niên Việt Nam làm chủ công nghệ mới, xây dựng các mô hình kinh tế, kinh doanh số, các sản phẩm sáng tạo mang thương hiệu của quê hương", ông Y Giang Gry Niê Knơng cho hay.

Cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết trong giai đoạn vừa qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn và yêu cầu mới đặt ra đối với công tác thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh". Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

ẢNH: HỮU TÚ

Bên cạnh đó, tổ chức Hội đã chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, tiên phong số hóa các di tích lịch sử nối liền từ khu vực Tây nguyên đến duyên hải; duy trì các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái như Ngày hội "Thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu" hay Giải chạy "Nhịp chiêng M'nông".

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai thực chất, bám sát các khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Trọng tâm là việc nâng cao năng lực số cho nhân dân thông qua phong trào "Bình dân học vụ số" và ứng dụng công nghệ AI. Các chiến dịch tình nguyện cao điểm được cụ thể hóa bằng các công trình dân sinh như "Thắp sáng đường biên", trồng cây xanh bảo vệ môi trường, xây dựng nhà an toàn cho nhân dân vùng lũ.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: HỮU TÚ

"Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên toàn tỉnh vươn lên đạt mức ấn tượng trên 73%, khẳng định vai trò là mái nhà chung rộng mở của tuổi trẻ. Đồng thời, tính liên kết và chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể như Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục được khẳng định vững chắc", anh Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.

Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, với sứ mệnh của thanh niên và bối cảnh hiện nay, anh Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục chú trọng cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với niềm tự hào về truyền thống cách mạng, bảo tồn bản sắc văn hóa và trách nhiệm bảo vệ an ninh chính trị tại cơ sở; chú trọng và quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà; tổ chức Hội cần tiếp tục đồng hành hiệu quả với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình mới.

Ra mắt ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2029 ẢNH: HỮU TÚ

"Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Bản sắc - Phát triển", chúc Hội viên, thanh niên và các cấp bộ Hội tỉnh Đắk Lắk có một nhiệm kỳ mới sáng tạo, đột phá và thành công", anh Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.