Phải biến 'Bình dân học vụ số' thành phong trào cách mạng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với khoảng 6.000 người tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu chính là Nhà QH.

Cán bộ phải tiên phong học kỹ năng số

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, QH khóa XV đã triển khai ứng dụng "QH 2.0" với cải tiến vượt bậc do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển với nhiều tiện ích mới. Trong đó, đặc biệt là ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI để hỗ trợ các hoạt động của QH. Nhờ ứng dụng QH 2.0, tại kỳ họp thứ 8, thứ 9 vừa qua, QH đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao. Ứng dụng này sắp tới sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các đoàn đại biểu QH.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá việc Đảng ủy QH triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - QH số" cho thấy lãnh đạo QH đã rất chủ động, nghiêm túc và có tầm nhìn chiến lược trong tổ chức phong trào, bảo đảm vừa bám sát chỉ đạo của T.Ư, vừa sát với thực tiễn hoạt động của QH.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển KT-XH. "Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

6 vấn đề trọng tâm trong chuyển đổi số

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy QH phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - QH số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã. Cùng đó, phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ QH lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất; công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình "Bình dân học vụ số" là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hằng năm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để phát triển "Bình dân học vụ số", ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động của đất nước, cần tập trung quan tâm chỉ đạo 6 vấn đề trọng tâm mà Ban Chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra. Cụ thể là xây dựng hệ thống pháp luật tạo điều kiện tốt nhất cho chuyển đổi số; hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt; cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; đảm bảo bảo mật, an toàn; bồi dưỡng nguồn nhân lực; và cuối cùng là ngân sách đầu tư.

"Đầu tư để làm sao bảo đảm hệ thống của chúng ta hoạt động được tốt và đồng thời phải nâng cấp. Khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta chỉ dừng lại là tụt hậu ngay", Tổng Bí thư lưu ý, đồng thời nhấn mạnh phải biến "Bình dân học vụ số" thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị để đạt được mục tiêu xây dựng một VN số, một đất nước phát triển hùng cường.

Mọi phán quyết đều phải thấu tình, đạt lý Cùng ngày, dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND do TAND tối cao tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành TAND cần nghiên cứu thực hiện tốt một số định hướng lớn. Trong đó, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nói chung, TAND nói riêng. TAND phải là "pháo đài" chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, ngành tòa án phải không ngừng phấn đấu để mọi phán quyết đều "thấu tình, đạt lý" - nghiêm minh về pháp luật nhưng cũng giàu tính nhân văn, vừa bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa giữ gìn sự ổn định, hài hòa trong xã hội, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống tốt đẹp. Tại lễ kỷ niệm, ngành tòa án vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. TAND TP.Hà Nội và TAND TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Tuyến Phan



