Giữ 'mạch máu số' thông suốt đến cơ sở

Theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, mỗi xã, phường sẽ được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để nâng cấp hệ thống mạng LAN, cải thiện hạ tầng CNTT phục vụ vận hành chính quyền hai cấp, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Việc nâng cấp dự kiến triển khai ngay trong năm 2025 nhằm đảm bảo nguồn điện liên tục, hạ tầng mạng ổn định cho chính quyền cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thực tế cho thấy, nhiều xã miền núi ở Đà Nẵng thường xuyên rơi vào cảnh mất điện, mất mạng trong mùa mưa bão. Khi "sập" mạng, người dân không chỉ bị gián đoạn quyền tiếp cận dịch vụ công mà còn ảnh hưởng đến niềm tin vào hiệu quả cải cách hành chính. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/đơn vị tuy không phải khoản chi lớn trong tổng ngân sách nhưng lại tháo gỡ "điểm nghẽn" then chốt của tiến trình chuyển đổi số. Với nguồn vốn này, các xã, phường có thể đảm bảo điện ổn định, nâng cấp hạ tầng mạng, đầu tư dây cáp, máy chủ, thiết bị lưu trữ...

Đầu tư mạng LAN cho vùng khó khăn cũng là cách bảo đảm người dân được thụ hưởng bình đẳng thành quả chuyển đổi số như cư dân đô thị. Trong một thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo như Đà Nẵng, khoảng cách số giữa trung tâm và vùng xa buộc phải được thu hẹp. Nếu không, chuyển đổi số sẽ tạo ra bất bình đẳng mới, đó là cư dân đô thị được hưởng dịch vụ công nhanh chóng, tiện lợi, còn người dân miền núi vẫn trầy trật với bộ hồ sơ vì lỗi mạng, mất điện…

Ở góc độ phòng chống thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng thường xuyên đối mặt bão lũ, sạt lở, hạ tầng CNTT càng trở nên cấp thiết. Đó chính là "mạch máu" giúp chính quyền cơ sở duy trì thông tin liên lạc, chỉ đạo ứng phó, truyền đạt cảnh báo kịp thời đến người dân để giảm thiểu thiệt hại. Ở tầm nhìn xa hơn, đã đến lúc đặt hạ tầng CNTT cơ sở ngang hàng với hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Bởi mạng LAN và internet ổn định chính là con đường kết nối số, gắn kết người dân với bộ máy chính quyền.