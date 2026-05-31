Tình nguyện viên tốc hành 'ứng cứu' thí sinh thi năng khiếu trước giờ G

Khoảng 6 giờ sáng, khi nhiều thí sinh thi năng khiếu đang xếp hàng vào phòng thi năng khiếu, một trường hợp đi nhầm cơ sở thi được báo đến đội hình Tiếp sức mùa thi. Không mất nhiều thời gian, một sinh viên nam lập tức lấy xe máy, nón bảo hiểm và đưa thí sinh đến đúng địa điểm.

Thí sinh đi nhầm điểm thi được tình nguyện viên hỗ trợ kịp thời ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là người trực tiếp hỗ trợ thí sinh trong tình huống này, Nguyễn Vy Phú, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, nói: "Lúc nhận được thông tin có thí sinh đi nhầm cơ sở, mình liền lấy xe để đưa bạn sang đúng điểm thi. Trên đường đi thấy bạn khá lo lắng nên mình vừa chạy xe vừa động viên để bạn bình tĩnh. Khi đến nơi vẫn còn dư thời gian, mình thấy nhẹ nhõm và vui lắm".

Từng là thí sinh dự thi năng khiếu, Phú hiểu chỉ một sự cố nhỏ trước giờ làm bài cũng có thể khiến các bạn mất bình tĩnh. Vì thế với Phú, việc đưa được thí sinh đến đúng nơi an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Không chỉ có những "chuyến xe tốc hành", phía trước cổng trường còn liên tục xuất hiện những "đơn hàng khẩn cấp" dành cho đội hình tình nguyện. Nguyễn Tiểu Thúy, sinh viên năm ba Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết sáng nay cô gần như không có thời gian ngồi nghỉ. Hết hỗ trợ chỉ đường cho phụ huynh, Thúy lại chạy đi mua thước, cọ hay hũ pha màu cho các thí sinh quên mang theo.

"Lúc còn sớm thì tụi mình dẫn các bạn đi mua. Nhưng khi gần tới giờ thi, tụi mình phải chạy đi mua rồi mang vào tận nơi. Mỗi lần nhận được thông tin là chỉ nghĩ làm sao đi thật nhanh để các bạn kịp giờ làm bài", Thúy kể.

Theo nữ sinh, đây là lần thứ ba cô tham gia Tiếp sức mùa thi nhưng là lần đầu được phân công trực ở khu vực bên ngoài cổng trường. Chính vì vậy, cô có dịp chứng kiến nhiều tình huống bất ngờ hơn những năm trước. "Có lúc mình phải chạy đi mua đồ liên tục. Chắc cũng gần chục lần trong buổi sáng. Vừa chạy vừa hồi hộp vì sợ các bạn chờ lâu", Thúy cho biết.

Để những tình huống như vậy được xử lý nhanh chóng, đội hình tình nguyện đã có mặt từ rất sớm. Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sáng sớm. "Mình dậy từ lúc 2 giờ sáng và có mặt ở trường lúc 3 giờ 30", Bảo nói.

Theo Bảo, những tình nguyện viên đảm nhận nhiệm vụ đưa thí sinh đến đúng điểm thi đều được xét chọn kỹ lưỡng, dựa trên các tiêu chí như: phải có bằng lái xe, kinh nghiệm chạy xe và khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống phát sinh.

Sự hỗ trợ của các tình nguyện viên cũng giúp nhiều phụ huynh bớt phần lo lắng. Đưa con từ TP.Đồng Nai lên TP.HCM dự thi từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất là sự chủ động của các sinh viên. "Tôi cứ nghĩ mình đến sớm, ai ngờ các bạn tình nguyện viên đã có mặt từ trước. Các em hướng dẫn rất tận tình. Với những phụ huynh từ nơi khác đến như tôi, sự hỗ trợ đó thực sự cần thiết", chị Ngọc chia sẻ.