Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tình nguyện viên tốc hành 'ứng cứu' thí sinh thi năng khiếu trước giờ G

Thảo Phương
Thảo Phương
31/05/2026 06:00 GMT+7

Sáng 30.5, trước giờ thi năng khiếu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, không ít tình huống bất ngờ xảy ra: thí sinh đi nhầm cơ sở, quên dụng cụ dự thi… Các tình nguyện viên đã trở thành những người ứng cứu giúp thí sinh vượt qua sự cố.

Khoảng 6 giờ sáng, khi nhiều thí sinh thi năng khiếu đang xếp hàng vào phòng thi năng khiếu, một trường hợp đi nhầm cơ sở thi được báo đến đội hình Tiếp sức mùa thi. Không mất nhiều thời gian, một sinh viên nam lập tức lấy xe máy, nón bảo hiểm và đưa thí sinh đến đúng địa điểm.

Tình nguyện viên tốc hành 'ứng cứu' thí sinh trước giờ G - Ảnh 1.

Thí sinh đi nhầm điểm thi được tình nguyện viên hỗ trợ kịp thời

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tình nguyện viên tốc hành 'ứng cứu' thí sinh trước giờ G - Ảnh 2.

Là người trực tiếp hỗ trợ thí sinh trong tình huống này, Nguyễn Vy Phú, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, nói: "Lúc nhận được thông tin có thí sinh đi nhầm cơ sở, mình liền lấy xe để đưa bạn sang đúng điểm thi. Trên đường đi thấy bạn khá lo lắng nên mình vừa chạy xe vừa động viên để bạn bình tĩnh. Khi đến nơi vẫn còn dư thời gian, mình thấy nhẹ nhõm và vui lắm".

Từng là thí sinh dự thi năng khiếu, Phú hiểu chỉ một sự cố nhỏ trước giờ làm bài cũng có thể khiến các bạn mất bình tĩnh. Vì thế với Phú, việc đưa được thí sinh đến đúng nơi an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Không chỉ có những "chuyến xe tốc hành", phía trước cổng trường còn liên tục xuất hiện những "đơn hàng khẩn cấp" dành cho đội hình tình nguyện. Nguyễn Tiểu Thúy, sinh viên năm ba Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết sáng nay cô gần như không có thời gian ngồi nghỉ. Hết hỗ trợ chỉ đường cho phụ huynh, Thúy lại chạy đi mua thước, cọ hay hũ pha màu cho các thí sinh quên mang theo.

"Lúc còn sớm thì tụi mình dẫn các bạn đi mua. Nhưng khi gần tới giờ thi, tụi mình phải chạy đi mua rồi mang vào tận nơi. Mỗi lần nhận được thông tin là chỉ nghĩ làm sao đi thật nhanh để các bạn kịp giờ làm bài", Thúy kể.

Theo nữ sinh, đây là lần thứ ba cô tham gia Tiếp sức mùa thi nhưng là lần đầu được phân công trực ở khu vực bên ngoài cổng trường. Chính vì vậy, cô có dịp chứng kiến nhiều tình huống bất ngờ hơn những năm trước. "Có lúc mình phải chạy đi mua đồ liên tục. Chắc cũng gần chục lần trong buổi sáng. Vừa chạy vừa hồi hộp vì sợ các bạn chờ lâu", Thúy cho biết.

Để những tình huống như vậy được xử lý nhanh chóng, đội hình tình nguyện đã có mặt từ rất sớm. Võ Thanh Bảo, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sáng sớm. "Mình dậy từ lúc 2 giờ sáng và có mặt ở trường lúc 3 giờ 30", Bảo nói.

Theo Bảo, những tình nguyện viên đảm nhận nhiệm vụ đưa thí sinh đến đúng điểm thi đều được xét chọn kỹ lưỡng, dựa trên các tiêu chí như: phải có bằng lái xe, kinh nghiệm chạy xe và khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống phát sinh.

Sự hỗ trợ của các tình nguyện viên cũng giúp nhiều phụ huynh bớt phần lo lắng. Đưa con từ TP.Đồng Nai lên TP.HCM dự thi từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất là sự chủ động của các sinh viên. "Tôi cứ nghĩ mình đến sớm, ai ngờ các bạn tình nguyện viên đã có mặt từ trước. Các em hướng dẫn rất tận tình. Với những phụ huynh từ nơi khác đến như tôi, sự hỗ trợ đó thực sự cần thiết", chị Ngọc chia sẻ.

 

Tin liên quan

Hàng chục ngàn người trẻ sẵn sàng tham gia tiếp sức mùa thi 2026

Hàng chục ngàn người trẻ sẵn sàng tham gia tiếp sức mùa thi 2026

Cổng đăng ký sinh viên tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 tại TP.HCM vừa mở, các tình nguyện viên đã “rần rần” rủ nhau đăng ký tham gia.

Nữ thủ lĩnh Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi và tình huống hy hữu

Phụ huynh cũng được tiếp sức mùa thi

Khám phá thêm chủ đề

Tình nguyện viên Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM Thí Sinh Tiếp Sức Mùa THi TP. Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận