Công an Hưng Yên cảnh báo nạn bảo kê gặt lúa

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hưng Yên, vào mỗi mùa thu hoạch thường xuất hiện vấn nạn bảo kê máy gặt lúa để trục lợi bất chính, gây bức xúc và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội.

Tình trạng bảo kê máy gặt lúa xuất hiện ở nhiều địa phương những năm gần đây ẢNH MINH HỌA: TRẦN CƯỜNG

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, phần lớn đối tượng thực hiện hành vi bảo kê máy gặt lúa không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập thành nhóm túc trực tại các khu vực đồng ruộng.

Sau đó các đối tượng sẽ đe dọa, ép buộc chủ máy gặt phải nộp tiền phí bảo kê mới được hoạt động trên địa bàn hoặc áp đặt giá gặt lúa cao bất hợp lý, ép buộc người dân chỉ được thuê một nhóm máy gặt nhất định với chi phí đắt đỏ, đánh dấu ruộng lúa chưa trả phí bảo kê…

Đáng chú ý, nếu không được đồng thuận, các đối tượng sẵn sàng hành hung chủ máy và đập phá phương tiện để gây sức ép, buộc các chủ máy phải chấp nhận nộp tiền để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, hành vi bảo kê kể trên có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành sự.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các chủ máy gặt liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để đăng ký địa bàn và thời gian hoạt động, tránh thông qua các đầu mối trung gian không rõ ràng.

Người dân cũng cần chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng "bảo kê" máy gặt và không thỏa hiệp, tiếp tay cho hoạt động phạm tội. Thay vào đó, cần chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt tùy theo nhu cầu và tố giác ngay tới công an gần nhất nếu bị ép buộc, bảo kê.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, cơ quan này sẽ triển khai các lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện hành vi bảo kê trong hoạt động thu hoạch nông sản, từ đó xử lý nghiêm kịp thời và không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự.