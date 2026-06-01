Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Hưng Yên cảnh báo nạn bảo kê gặt lúa

Trần Cường
Trần Cường
01/06/2026 15:09 GMT+7

Ngoài chủ động triển khai lực lượng để xử lý, Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu người dân kịp thời tố giác để ngăn chặn vấn nạn bảo kê máy gặt lúa vào mỗi mùa thu hoạch.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hưng Yên, vào mỗi mùa thu hoạch thường xuất hiện vấn nạn bảo kê máy gặt lúa để trục lợi bất chính, gây bức xúc và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội.

Công an Hưng Yên cảnh báo nạn bảo kê gặt lúa- Ảnh 1.

Tình trạng bảo kê máy gặt lúa xuất hiện ở nhiều địa phương những năm gần đây

ẢNH MINH HỌA: TRẦN CƯỜNG

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, phần lớn đối tượng thực hiện hành vi bảo kê máy gặt lúa không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập thành nhóm túc trực tại các khu vực đồng ruộng. 

Sau đó các đối tượng sẽ đe dọa, ép buộc chủ máy gặt phải nộp tiền phí bảo kê mới được hoạt động trên địa bàn hoặc áp đặt giá gặt lúa cao bất hợp lý, ép buộc người dân chỉ được thuê một nhóm máy gặt nhất định với chi phí đắt đỏ, đánh dấu ruộng lúa chưa trả phí bảo kê…

Đáng chú ý, nếu không được đồng thuận, các đối tượng sẵn sàng hành hung chủ máy và đập phá phương tiện để gây sức ép, buộc các chủ máy phải chấp nhận nộp tiền để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, hành vi bảo kê kể trên có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành sự.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các chủ máy gặt liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để đăng ký địa bàn và thời gian hoạt động, tránh thông qua các đầu mối trung gian không rõ ràng.

Người dân cũng cần chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng "bảo kê" máy gặt và không thỏa hiệp, tiếp tay cho hoạt động phạm tội. Thay vào đó, cần chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt tùy theo nhu cầu và tố giác ngay tới công an gần nhất nếu bị ép buộc, bảo kê.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, cơ quan này sẽ triển khai các lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện hành vi bảo kê trong hoạt động thu hoạch nông sản, từ đó xử lý nghiêm kịp thời và không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Tin liên quan

Bắc Giang: Bắt nghi phạm đòi tiền bảo kê máy gặt lúa

Bắc Giang: Bắt nghi phạm đòi tiền bảo kê máy gặt lúa

Ngày 6.10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ nghi phạm Dương Văn Quỳnh (45 tuổi, trú tổ dân phố Đoàn Kết 2, TT.Nhã Nam, H.Tân Yên) để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

'Cò' bảo kê máy gặt lúa thuê làm khó nông dân Hà Tĩnh

Khám phá thêm chủ đề

máy gặt lúa thu hoạch lúa Công an tỉnh Hưng Yên Hưng Yên Bảo kê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận