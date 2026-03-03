Cựu chủ tịch phường bị truy tố nhận hối lộ, 'bảo kê' xây dựng sân pickleball

Vụ án xảy ra từ giữa năm 2024. Ngoài ông Tùng, Viện KSND TP.Hà Nội còn truy tố 5 bị can khác cùng về tội nhận hối lộ, gồm: Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch P.Thịnh Liệt), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó chủ tịch P.Thanh Trì), Lê Thanh Thủy (cựu phó đội trưởng), Vũ Cát Sự và Trần Văn Quân (cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng Q.Hoàng Mai).

Ảnh minh họa tạo từ AI

"Bảo kê" vi phạm xây dựng, chia chác tiền theo phần trăm

Cáo trạng xác định, 6 bị can nêu trên là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội (nay là P.Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Từ tháng 8.2024 - tháng 3.2025, nhóm này biết nhiều công trình xây dựng trái phép hoặc không phép nhưng lại nhận tiền của chủ các công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng hoặc sửa chữa.

Tiền nhận được, các bị can chia nhau hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm, trong đó ông Tùng được 25 - 30%, ông Nhã 20%, ông Diêm 15 - 20%, các ông Thủy, Sự, Quân cùng hưởng 10%. Một phần khác được bổ sung vào quỹ chung của Tổ Trật tự xây dựng P.Thanh Trì, song không ghi chép sổ sách theo dõi.

Một trong những phi vụ nhận tiền để bỏ qua vi phạm xảy ra tại căn nhà liền kề 3 tầng 1 tum ở ngõ 79 phố Thanh Đàm.

Giữa năm 2024, chủ nhà muốn cải tạo thành 5 tầng, thông qua giới thiệu của ông Nhã (khi ấy là Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng Q.Hoàng Mai) đã đến trụ sở UBND P.Thanh Trì gặp ông Tùng và ông Diêm.

Ông Diêm cho biết, căn nhà này chỉ được phép hoàn thiện 3,5 tầng, nếu muốn nâng lên 5 tầng thì phải xin phép nhiều cơ quan và cần "chi phí" 100 triệu đồng.

Chủ nhà nghe vậy đã chuyển 100 triệu đồng cho ông Diêm ngay tại phòng làm việc. Ông Diêm giữ lại 20 triệu đồng, còn lại đưa cho ông Quân để chia cho các bị can theo tỷ lệ như đã nêu.

Ít tháng sau, tổ công tác của UBND P.Thanh Trì tiến hành kiểm tra, phát hiện căn nhà trên cùng 2 căn khác có vi phạm nên yêu cầu dừng thi công. Ba chủ nhà sau đó bàn bạc, góp 100 triệu đồng mang đến đưa cho ông Diêm để xin được tiếp tục xây dựng.

Kết quả kiểm tra cho thấy căn nhà tại ngõ 79 xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp, bị UBND Q.Hoàng Mai xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Đến nay, chủ nhà đã chủ động phá dỡ các phần xây dựng vi phạm.

Các bị can trong vụ án ẢNH: N.B

Chủ sân pickleball chi 250 triệu để được "tạo điều kiện"

Một vụ việc khác liên quan đến sân pickleball tại ngõ 55 phố Thanh Lâm. Tháng 10.2024, chủ công trình đến trụ sở UBND P.Thanh Trì, gặp bị can Quân xin tạo điều kiện để hoàn thiện xây dựng. Do công trình không có giấy phép, ông Quân "phát giá" 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Quân báo cáo ông Tùng và ông Diêm để tạo điều kiện cho việc hoàn thiện sân pickleball nói trên. Ông Quân chia cho các ông Nhã, Tùng và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, ông Thủy 20 triệu đồng, ông Sự 10 triệu đồng, còn mình hưởng 30 triệu đồng.

Đầu năm 2025, chủ sân pickleball có nhu cầu xây dựng phần mái che nên tiếp tục đến trụ sở phường gặp ông Quân để xin thi công mà không cần giấy phép. Ông Quân gật đầu, yêu cầu chi phí 100 triệu đồng.

Đúng theo thỏa thuận, chủ sân pickleball đưa cho ông Quân 2 phong bì, mỗi phong bì 50 triệu đồng. Nhận tiền, ông Quân báo cáo các ông Tùng và Diêm rồi cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, chưa chia nhau.

Cuối tháng 3.2025, công trình sân pickleball hoàn thiện. Quá trình xây dựng, UBND P.Thanh Trì không kiểm tra, xử lý vi phạm. Đến tháng 10.2025, chủ công trình đã tự nguyện tháo dỡ phần mái che…

Với chuỗi vi phạm đã nêu, cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc bị can Tùng hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng, bị can Nhã 50 triệu đồng, bị can Diêm 70 triệu đồng, bị can Quân 50 triệu đồng, bị can Thủy 30 triệu đồng, bị can Sự 20 triệu đồng. Một phần số tiền nhận hối lộ được cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, hiện đã giao nộp cho cơ quan điều tra.