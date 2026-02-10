Nhận hối lộ 6,25 tỉ, cựu cục trưởng xuất cảnh sang Canada trước khi bị khởi tố

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng các đơn vị có liên quan.

Theo cáo buộc, để được trúng thầu tại nhiều dự án, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân, đã chi tới hơn 40 tỉ đồng để đưa hối lộ các cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT. Ông này còn chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm về kế toán và đấu thầu, gây thiệt hại hơn 350 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG





Chi hối lộ từ thứ trưởng cho đến lãnh đạo ban

Một trong các "địa chỉ" sai phạm là dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), do Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.455 tỉ đồng, gồm 256 gói thầu, trong đó gói số 36 trị giá hơn 1.200 tỉ đồng, do liên danh của Công ty Hoàng Dân thi công.

Vốn có mối quan hệ từ trước với ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án, ông Dân đến gặp, đưa 200.000 USD và nhờ ông Thắng tác động để công ty trúng thầu.

Nhận lời, ông Thắng trao đổi ông với Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), đồng thời nói ông Dân đến gặp ông Nghị. Khi gặp nhau, ông Nghị và ông Dân thống nhất về việc Hoàng Dân sẽ chi "hoa hồng" cho lãnh đạo và cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT.

Ông Nghị sau đó giới thiệu ông Dân tới ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4, sau này là Cục trưởng Cục QLXDCT.

Tại trụ sở Ban 4, ông Dân nhờ ông Thanh giúp đỡ cho liên danh của mình, hứa sẽ có quà cảm ơn. Ông Thanh gật đầu, giao cho cấp phó làm đầu mối giải quyết.

Theo chỉ đạo của ông Thanh, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, cán bộ Ban 4 cung cấp cho phía Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt.

Có thông tin, cộng thêm việc Hoàng Dân làm khống một số hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm, liên danh của công ty này trúng thầu đúng như sắp đặt.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi cung cấp file dự toán là trái quy định, gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trúng thầu xong, ông Dân mang 10 tỉ đồng đến nhà riêng, gặp và đưa cho ông Nghị; chi 5 tỉ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4, trong đó ông Thanh giữ lại 1,25 tỉ đồng, còn đâu chia cho cấp dưới.

Ngoài ra, ông Dân 2 lần đưa cho ông Thanh tổng số 10 tỉ đồng. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng, yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn.

Tổng số tiền ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân

ẢNH: BCA

Xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố

Một dự án khác có sai phạm là hồ chứa nước Cánh Tạng (Hòa Bình cũ), do Ban 1 làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, gồm 41 gói thầu, trong đó gói số 17 trị giá hơn 687 tỉ đồng do liên danh của Hoàng Dân thi công.

Cuối năm 2018, ông Dân đến gặp ông Thanh, ông Thanh gợi ý Hoàng Dân lập liên danh, đồng thời bảo ông Dân đến gặp ông Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được tạo điều kiện.

Từ "đường đi" do ông Thanh vạch ra, ông Dân tìm đối tác lập liên danh rồi đến gặp ông Thuyết đề nghị được ưu ái. Song, ông Thuyết nói hiện cũng có một doanh nghiệp "rất mạnh" muốn tham gia, do đó bên nào bỏ giá thấp hơn thì thắng.

Tuy không đồng ý cho trúng thầu ngay, nhưng vì ông Thanh đã có chỉ đạo, ông Thuyết vẫn yêu cầu cấp dưới cung cấp file dự toán đã được duyệt cho phía Hoàng Dân. Liên danh của Hoàng Dân sau đó bỏ giá thấp hơn 16,39% dự toán nên trúng thầu.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi cung cấp file dự toán là trái quy định, gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.

Cũng vì đã bỏ giá thấp, ông Dân không chi tiền theo cơ chế như các dự án khác, mà chỉ đạo nhân viên chi quà cho lãnh đạo và nhân viên Ban 1 vào các dịp lễ, tết, tổng cộng khoảng 540 triệu đồng.

Các ông Thắng, Nghị bị truy tố tội nhận hối lộ. Nhiều bị can thuộc các ban và doanh nghiệp bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu.

Riêng ông Thanh, trước khi vụ án bị khởi tố đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng hiện chưa bắt được. Dù vậy, ông này vẫn bị truy tố vắng mặt về tội nhận hối lộ.