Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong số này, ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố 3 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, bị truy tố tội nhận hối lộ. Cùng tội danh còn có các bị can Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT); Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Vụ án còn có 14 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 người về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NNN-PT-NT (cũ) ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chi hối lộ hơn 40 tỉ để trúng thầu

Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các ban quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, bị can Nguyễn Văn Dân cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Cục QLXDCT và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Cụ thể, nhằm trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, ông Dân gặp, nhờ, chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị. Mục đích để 2 người này giới thiệu, tác động, chỉ đạo, lãnh đạo các ban làm chủ đầu tư 4 dự án chỉ đạo cấp dưới ưu ái cho Công ty Hoàng Dân.

Tổng số tiền ông Dân đưa hối lộ là hơn 40 tỉ đồng, trong đó đưa cho ông Thắng 4,54 tỉ đồng, ông Nghị 13 tỉ đồng, Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỉ đồng, Trần Văn Lăng 13,4 tỉ đồng, Lê Văn Hiến 3 tỉ đồng.

Ngoài việc chi tiền, ông Dân còn chỉ đạo cấp dưới kê khai khống năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu, cấu kết với nhân viên phía chủ đầu tư "thông thầu", gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Vẫn theo chỉ đạo của ông Dân, Công ty Hoàng Dân lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 99 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng nhận hơn 4,5 tỉ đồng

Về phía các bị can thuộc Bộ NN-PTNT, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ 4,54 tỉ đồng, sau đó chỉ đạo cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Theo đó, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án hồ chứa nước Bản Mồng, bị can Dân đến gặp ông Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân tham gia dự thầu, trúng thầu và đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương 4,54 tỉ đồng).

Ông Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói ông Dân đến gặp ông Nghị.

Sau đó, ông Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban 4. Tại buổi gặp mặt này, hai người thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng (gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Cục QLXDCT, 3% cho lãnh đạo Ban 4).

Ông Nghị đồng ý và hứa sẽ trao đổi trước với ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4, và giới thiệu ông Dân đến gặp bị can Thanh.

Ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian ông Thắng giữ chức vụ thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, ông Dân nhiều lần gửi chúc tết cho ông Thắng tổng số tiền 500 triệu đồng.