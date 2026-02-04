Nhận hối lộ, cựu Chi cục trưởng Thú y vùng 6 bị đề nghị đến 9 năm tù

Chiều 4.2, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa luận tội và đề nghị mức án đối với 25 bị cáo về các tội: “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Chi cục Thú y vùng 6 và Cục Thú y Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Vì lợi nhuận, các bị cáo bất chấp quy định pháp luật

Viện kiểm sát nêu, kết quả điều tra cũng như quá trình thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa đã xác định: các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu về rất lớn nên nhóm Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính, Công ty CP dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Đồng thời, để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, bị cáo Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung (nhóm Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) móc nối, đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục thú y vùng 6 để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ; bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Đối với 4 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, gồm: Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung, Đoàn Thị Huyền và Trần Quốc Trung, Viện kiểm sát đánh giá mặc dù các cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó, cần xử lý nghiêm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Cạnh đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX khi lượng hình, cần xem xét trên tinh thần nghiêm trị các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện tội phạm, đồng thời giảm nhẹ, khoan hồng đối với các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, chủ động khắc phục hậu quả nhằm giảm bớt thiệt hại cho nhà nước.

Mức án đề nghị của Viện kiểm sát đối với 25 bị cáo

Từ đó, nhóm 17 bị cáo tại 4 doanh nghiệp, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án:

Trần Nguyên Bình (đang bị truy nã) 30 năm tù về 2 tội “buôn lậu”, “đưa hối lộ”.

Đỗ Thùy Nhung (đang bị truy nã) 30 năm tù về 2 tội “buôn lậu”, “đưa hối lộ”.

Trần Thị Thanh Luyến (Giám đốc Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) từ 14 - 15 năm tù tội "buôn lậu".

Nguyễn Thị Kiều Thi (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) từ 14 - 15 năm tù về tội "buôn lậu".

Đặng Minh Đức (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) từ 8 - 9 năm tù về tội "buôn lậu".

Huỳnh Văn Thịnh (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) từ 13 - 14 năm tù về tội "buôn lậu".

Nguyễn Thị Hiền (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) từ 13 - 14 năm tù tội "buôn lậu".

Phạm Anh Đức (Giám đốc Công ty TNHH đại lý hàng hóa Việt Nam) từ 7 - 8 năm tù tội "buôn lậu".

Đặng Thị Huyền (kinh doanh, đang bị truy nã) từ 18 - 19 năm tù tội “buôn lậu”.

Trần Quốc Trung (đang bị truy nã, cựu Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính) từ 16 - 17 năm tù tội "buôn lậu".

Đinh Thị Lan (cựu Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính) từ 14 - 15 năm tù tội "buôn lậu".

Ngô Thị Liên (86 tuổi) từ 4 - 5 năm tù tội "buôn lậu".

Vũ Văn Công (cựu Giám đốc Công ty CP dinh dưỡng PMT) từ 7 - 8 năm tù tội "buôn lậu".

Nguyễn Thùy Minh (cựu Phó giám đốc Công ty CP dinh dưỡng PMT) từ 9 - 10 năm tù tội "buôn lậu".

Phạm Thị Mỹ Linh (nhân viên Công ty CP dinh dưỡng PMT) từ 6 - 7 năm tù tội "buôn lậu".

Nguyễn Quốc Bảo (nhân viên Công ty CP dinh dưỡng PMT) từ 5 - 6 năm tù tội "buôn lậu",

Nguyễn Bảo Hoài (lao động tự do) từ 5 - 6 năm tù tội "buôn lậu".

5 bị cáo thuộc nhóm lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 phạm tội “nhận hối lộ”, Viện kiểm sát đề nghị:

Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 8 - 9 năm tù về tội "nhận hối lộ"

Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng) từ 8 - 9 năm tù.

Lý Hoài Vũ (cựu Phó chi cục trưởng) từ 7 - 8 năm tù.

Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) từ 9 - 10 năm tù.

Nguyễn Minh Thành (kiểm dịch viên) từ 7 - 8 năm tù.

Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên) từ 7 - 8 năm tù.

2 bị cáo tại Cục Thú y, Viện kiểm sát đề nghị:

Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) từ 2 - 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Phú Thái (cựu Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".