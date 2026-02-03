Xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Chi cục Thú y vùng 6

Ngày 3.2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 25 bị cáo về các tội: “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Chi cục Thú y vùng 6 và Cục Thú y Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Liên quan vụ án, 5 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 bị xét xử về tội “nhận hối lộ”, gồm: Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) và Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung (đều là kiểm dịch viên).

Cạnh đó, bị cáo Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; bị cáo Nguyễn Phú Thái (cựu Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) bị xét xử tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xét xử vắng mặt 5 bị cáo

Trong phần thủ tục, HĐXX thông báo bị cáo Ngô Thị Liên (86 tuổi) xin xét xử vắng mặt, đồng thời bị cáo này đã nhận tội trong quá trình điều tra. 4 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã đã được cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật, nên việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng quá trình xét xử. Do đó, HĐXX sẽ xét xử vắng mặt 5 bị cáo này.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6) ẢNH: THẢO NHÂN

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh (trừ Hungary và Nga vì hai quốc gia này đã có thỏa thuận với Việt Nam).

Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn nên nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính, Công ty CP dinh dưỡng PMT, đã bất chấp quy định, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu.

Đưa hối lộ để được nhập lậu nguyên liệu trên 2.000 tỉ đồng

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, đại diện các doanh nghiệp này móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y vùng 6 để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua, làm không đúng quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Cụ thể, từ năm 2020, nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do bị can Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung thành lập 6 doanh nghiệp để hoạt động nhập khẩu sản phẩm động vật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bình, Nhung đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 762 lô hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổng giá trị hơn 1.800 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động buôn lậu, từ năm 2018 - 2023, vợ chồng Bình đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng 6.

Bị cáo Bình và Nhung bị cáo buộc tội buôn lậu với số tiền chịu trách nhiệm hình sự trên 1.800 tỉ đồng và đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện cả 2 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã.

Ngoài ra, nhóm bị cáo tại Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam đã nhập khẩu trái phép 102 lô hàng sản phẩm động vật trị giá hơn 250 tỉ đồng; nhóm bị cáo tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính nhập lậu trái phép 44 lô hàng, trị giá hơn 115,7 tỉ đồng; nhóm bị cáo tại Công ty CP dinh dưỡng PMT, làm giả các chứng từ, tài liệu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng, nhập khẩu trót lọt 4 lô hàng, có giá trị trên 13,3 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 9.2.