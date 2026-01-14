Bắt cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ

Ngày 14.1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: CÔNG LÝ

Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ bê bối "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là TAND phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, cuối tháng 12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, cùng bị tuyên mức án 3 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, 2 năm tù.

Hàng loạt bị cáo khác là các cựu thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư… cũng bị tuyên án tù về một trong các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, nhóm bị cáo nêu trên đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Tại bản án đã tuyên, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành thủ tục; ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh đối với các hành vi và người có hành vi phạm tội khác đã được tách ra, không để lọt tội phạm.

Tòa cũng kiến nghị Viện KSND tối cao và TAND tối cao xem xét lại các bản án, quyết định có liên quan đến 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự.

Đồng thời, bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.