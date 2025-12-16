Đề nghị tuyên cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng 7 - 8 năm tù

Chiều 16.12, phiên tòa xét xử vụ "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi.

Chủ tọa tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong số 28 người bị đưa ra xét xử, 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 bị cáo là cựu kiểm sát viên; 2 bị cáo là cựu chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Cựu phó chánh án bị đề nghị mức án cao nhất

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị mức án cao nhất, 7 - 8 năm tù, về tội nhận hối lộ, với cáo buộc tham gia 5 vụ "chạy án", nhận tổng số 970 triệu đồng.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk cùng bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk 24 - 30 tháng tù.

Người bị đề nghị mức án cao thứ 2 trong vụ án là bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 6 - 7 năm tù, về tội môi giới hối lộ, với cáo buộc làm trung gian hàng chục vụ "chạy án".

Một bị cáo khác là Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng thuộc Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 - 6 năm về tội môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt 8 - 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, cũng bị truy tố 2 tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ, với mức án đề nghị 3 - 4 năm tù cho mỗi tội, tổng hợp hình phạt 6 - 8 năm tù.

Nhóm bị cáo còn lại được đề nghị các mức án thấp hơn, nhiều người được đề nghị cho hưởng án treo hoặc án tù bằng thời gian tạm giam.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ngay trong cơ quan tư pháp

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, nhóm 28 bị cáo nêu trên đã đưa, môi giới hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền là 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ công chức.

Vụ án cũng cho thấy tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra trong chính cơ quan tư pháp, làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, xói mòn niềm tin của nhân dân.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, không có vùng cấm, dù bất kỳ ai, dù cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý.

Vẫn theo đại diện viện kiểm sát, nhiều bị cáo có sự hiểu biết pháp luật, thậm chí là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Do vậy, khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử cần xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo của nhóm nhận hối lộ là cao nhất, tiếp đến là môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

Trước đó, trong 2 ngày xét hỏi, trừ ông Phạm Tấn Hoàng không thừa nhận số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ và khẳng định mình làm đúng luật, xử đúng người đúng tội, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội.