Cựu chánh án huyện đưa hối lộ để 'chạy án' giúp vợ

TAND TP.Hà Nội đang xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (giữa) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cáo trạng xác định từ tháng 3.2022 - tháng 5.2024, những người trong vụ án này đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo, đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Trả lại tiền "chạy án" vì cấp trên không đồng ý

Vụ thứ nhất liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên đơn được tòa sơ thẩm tuyên thắng kiện trong một vụ tranh chấp tài sản. Khi thấy bị đơn kháng cáo, bà Hà tìm cách lo lót.

Tháng 9.2022, bà Hà đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đưa ông Cường 100 triệu đồng, nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa phúc thẩm sau đó tuyên thua kiện đúng như bà Hà lo lắng. Người phụ nữ tiếp tục đến gặp, đưa ông Cường thêm 300 triệu đồng.

Tháng 4.2023, ông Cường đã trả lại bà toàn bộ số tiền đã nhận, với lý do đã báo cáo người có thẩm quyền nhưng không được đồng ý. Bà Hà sau đó có đơn tố cáo, ông Cường phải đưa thêm 400 triệu đồng. Bà Hà rút đơn nhưng vẫn bị truy cứu tội đưa hối lộ, còn ông Cường bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Tại tòa, bà Hà thừa nhận quen biết ông Cường, được ông Cường chủ động trả lại 400 triệu đồng trước phiên xét xử giám đốc thẩm. Về 400 triệu đồng mà ông Cường đưa thêm, bị cáo nói đây là tiền vợ chồng cựu phó chánh án cho vay. Đến nay, bà Hà nhận thức việc "chạy án" là sai, dù đã rút đơn tố cáo nhưng không kịp.

Ông Cường cũng xác nhận việc vay nợ giữa vợ chồng mình và bà Hà, giải thích do hai bên là chỗ thân thiết, thấy vợ chồng bà Hà "vừa thua kiện, mất hết tài sản" nên cho vay, khi nào có thì trả, không viết giấy tờ.

Phiên tòa xét xử vụ "chạy án" liên quan đến các cựu thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư ẢNH: PHÚC BÌNH

"Chạy án" vì thấy vợ buồn, trầm cảm

Vụ thứ hai, rất hy hữu, khi người đưa hối lộ để "chạy án" lại là một thẩm phán.

Cáo trạng xác định tháng 3.2023, bà H. - thẩm phán của TAND TP.Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự, sau đó cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ. Đương sự làm đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Do muốn giữ nguyên bản án sơ thẩm để không làm ảnh hưởng đến quá trình bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán đối với bà H., ông Nguyễn Xuân Hưng, khi ấy là Chánh án TAND H.Đắk Đoa (cũ), chồng bà H., chi 320 triệu đồng để tìm người giúp đỡ.

Qua các kênh trung gian, số tiền đến cựu Phó chánh án Phạm Việt Cường chỉ còn 100 triệu đồng.

Ông Cường ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm mà vợ ông Hưng đã tuyên. Nhưng cuối cùng, hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, tức kết quả không như mong muốn của ông Hưng.

Vài ngày sau, ông Cường trả lại 50 triệu đồng cho người môi giới.

Khai tại tòa, ông Cường nói khi được nhờ đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ để nhận lời giúp nên báo cáo cấp trên và được đồng ý.

Nhận được 100 triệu đồng, ông Cường đưa cho cấp trên 50 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng. Khi quyết định giám đốc thẩm được tuyên không như mong muốn, ông Cường thấy "không đúng với nội dung người ta nhờ" nên trả lại 50 triệu đồng.

Về phía mình, ông Hưng khai "chạy án" cho vợ vì lo lắng nếu bị sửa án nhiều thì vợ sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán.

"Thấy vợ buồn, trầm cảm về cái việc đấy thì mình cũng nghĩ ra phải đi nhờ vả để vợ vui, chứ không phải có ai tác động gì. Tôi tự bỏ tiền ra đi nhờ vả", ông Hưng khai.

Ông Hưng bị truy tố về tội đưa hối lộ. Riêng vợ ông không bị xử lý.