Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phủ nhận cầm tiền để xử sai

Trần Cường
Trần Cường
15/12/2025 17:12 GMT+7

Tại tòa, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng khẳng định không được nhờ vả, đặt vấn đề, cũng như không nhận 80 triệu đồng để xét xử ưu ái cho bị cáo.

Chiều 15.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Khai trước HĐX, bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, cho hay biết bị cáo Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo) vì là bạn đại học. Bà Nga đã 2 lần nhận tiền từ ông Bảo để giúp cho 2 bị cáo Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng (2 bị cáo khi đó đang bị xét xử trong một vụ án) được hoãn phiên tòa, chạy án.

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phủ nhận cầm tiền để xử sai- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

ẢNH: NAM CƯỜNG

Trong đó, lần đầu bà Nga nhận 50 triệu đồng, lần 2 nhận 270 triệu đồng. Số tiền này, bà Nga khai đưa cho ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, tổng 315 triệu đồng.

Mục đích đưa tiền cho ông Đức nhằm nhờ hoãn xét xử, và còn xin viện kiểm sát không kháng nghị. Tuy nhiên, đến ngày xét xử vụ án có Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng, ông Đức lại bận và chủ tọa phiên tòa đó là ông Vũ Văn Tú.

"Ông Đức dặn bị cáo nói với anh Tú một câu. Bị cáo chỉ nói anh Tú lưu ý giúp 2 trường hợp trên, nhưng không nhắc gì về chuyện tiền", Nga khai.

Phần mình, ông Vũ Văn Tú xác nhận lời khai của bà Nga, đồng thời khai thời điểm trước khi xét xử vụ án có Vy và Dũng, ông Tú được bà Nga nhờ nhưng ông không nhận lời, cũng không từ chối.

Sau khi xét xử khoảng 20 ngày, ông Đức lên phòng làm việc của ông Tú đưa 40 triệu đồng và nói "đưa tiền hôm trước". Khi đó, ông Tú chưa nhớ "hôm trước" là hôm nào. Đến khi nhớ ra đó là vụ mà Nga nhờ, ông Tú đã cầm tiền qua phòng ông Đức để trả nhưng phòng khóa cửa. Từ đó, ông Tú không có cơ hội trả lại tiền.

HĐXX chất vấn bà Nga về vụ án của bị cáo Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (Đắk Lắk). Vụ này, bà Nga thừa nhận cầm 130 triệu đồng từ bà Phương, để nhờ xét xử giám đốc thẩm một vụ án.

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phủ nhận cầm tiền để xử sai- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

ẢNH: NAM CƯỜNG

Bà Nga khai đã liên hệ ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, sau đó đưa 80 triệu đồng, cùng lời nhờ "xem xét" kháng nghị của viện kiểm sát về vụ án trên.

Khai tiếp, bà Nga cho hay tại phòng làm việc của ông Hoàng, cựu thẩm phán này thông báo đã nghiên cứu tài liệu và trả lời có căn cứ để xem xét, nhận lời giúp.

Trước lời khai của bà Nga, ông Hoàng phủ nhận và khẳng định không được bà Nga nhờ vả, đặt vấn đề gì, cũng như không nhận 80 triệu đồng từ Nga. Ông Hoàng khẳng định không biết Bùi Thị Phương là ai, mà xử theo quy định pháp luật.

Chủ tọa chất vấn bà Nga: "Có tài liệu chứng minh bị cáo đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng không?".

Đáp lại, bà Nga cho hay tiền đưa trực tiếp tại phòng làm việc của ông Hoàng, không có ai chứng kiến nên không có tài liệu chứng minh. Song, bà Nga khai rằng kết quả phiên tòa ông Hoàng xét xử đúng như những gì bà Nga và bị cáo Phương đã nhờ.

Tin liên quan

2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hầu tòa

2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hầu tòa

2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến chuỗi 20 vụ 'chạy án' để cho bị cáo, đương sự hưởng tình tiết có lợi.

Khám phá thêm chủ đề

chạy án nhận hối lộ Xét xử 2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Hối lộ phạm tấn hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận