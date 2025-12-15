Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phủ nhận cầm tiền để xử sai

Chiều 15.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Khai trước HĐX, bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, cho hay biết bị cáo Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo) vì là bạn đại học. Bà Nga đã 2 lần nhận tiền từ ông Bảo để giúp cho 2 bị cáo Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng (2 bị cáo khi đó đang bị xét xử trong một vụ án) được hoãn phiên tòa, chạy án.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: NAM CƯỜNG

Trong đó, lần đầu bà Nga nhận 50 triệu đồng, lần 2 nhận 270 triệu đồng. Số tiền này, bà Nga khai đưa cho ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, tổng 315 triệu đồng.

Mục đích đưa tiền cho ông Đức nhằm nhờ hoãn xét xử, và còn xin viện kiểm sát không kháng nghị. Tuy nhiên, đến ngày xét xử vụ án có Nguyễn Tiến Vy và Nguyễn Tiến Dũng, ông Đức lại bận và chủ tọa phiên tòa đó là ông Vũ Văn Tú.

"Ông Đức dặn bị cáo nói với anh Tú một câu. Bị cáo chỉ nói anh Tú lưu ý giúp 2 trường hợp trên, nhưng không nhắc gì về chuyện tiền", Nga khai.

Phần mình, ông Vũ Văn Tú xác nhận lời khai của bà Nga, đồng thời khai thời điểm trước khi xét xử vụ án có Vy và Dũng, ông Tú được bà Nga nhờ nhưng ông không nhận lời, cũng không từ chối.

Sau khi xét xử khoảng 20 ngày, ông Đức lên phòng làm việc của ông Tú đưa 40 triệu đồng và nói "đưa tiền hôm trước". Khi đó, ông Tú chưa nhớ "hôm trước" là hôm nào. Đến khi nhớ ra đó là vụ mà Nga nhờ, ông Tú đã cầm tiền qua phòng ông Đức để trả nhưng phòng khóa cửa. Từ đó, ông Tú không có cơ hội trả lại tiền.

HĐXX chất vấn bà Nga về vụ án của bị cáo Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (Đắk Lắk). Vụ này, bà Nga thừa nhận cầm 130 triệu đồng từ bà Phương, để nhờ xét xử giám đốc thẩm một vụ án.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: NAM CƯỜNG

Bà Nga khai đã liên hệ ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, sau đó đưa 80 triệu đồng, cùng lời nhờ "xem xét" kháng nghị của viện kiểm sát về vụ án trên.

Khai tiếp, bà Nga cho hay tại phòng làm việc của ông Hoàng, cựu thẩm phán này thông báo đã nghiên cứu tài liệu và trả lời có căn cứ để xem xét, nhận lời giúp.

Trước lời khai của bà Nga, ông Hoàng phủ nhận và khẳng định không được bà Nga nhờ vả, đặt vấn đề gì, cũng như không nhận 80 triệu đồng từ Nga. Ông Hoàng khẳng định không biết Bùi Thị Phương là ai, mà xử theo quy định pháp luật.

Chủ tọa chất vấn bà Nga: "Có tài liệu chứng minh bị cáo đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng không?".

Đáp lại, bà Nga cho hay tiền đưa trực tiếp tại phòng làm việc của ông Hoàng, không có ai chứng kiến nên không có tài liệu chứng minh. Song, bà Nga khai rằng kết quả phiên tòa ông Hoàng xét xử đúng như những gì bà Nga và bị cáo Phương đã nhờ.