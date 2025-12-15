2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hầu tòa

Sáng 15.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Từ sớm, an ninh đã được siết chặt, những người tham gia phiên tòa phải xuất trình giấy tờ và kiểm tra an ninh trước khi lên phòng xét xử. Khoảng 8 giờ 15, 5 xe đặc chủng đưa các bị cáo tới tòa.

Lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo tới tòa ẢNH: NAM CƯỜNG

Trong số 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên; 2 người nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Trong đó, các ông Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, là 2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cùng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: NAM CƯỜNG

Ngoài ra, còn có ông Lê Phước Thạnh, cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng), bị truy tố về 2 tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, nhóm bị cáo nêu trên đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để "giải quyết" 20 vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: NAM CƯỜNG

Ông Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo, đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày ẢNH: NAM CƯỜNG

Ông Lê Phước Thạnh bị cáo buộc trực tiếp nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ngoài ra, ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo và ban hành quyết định giám đốc thẩm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.