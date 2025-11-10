Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

2 cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng sắp bị xét xử

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/11/2025 17:54 GMT+7

2 cựu phó chánh TAND cấp cao tại Đà Nẵng sắp bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến vụ 'chạy án' cho một số bị cáo và đương sự.

TAND TP.Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Trong số trên, 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên; 2 người nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

2 cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng sắp bị xét xử - Ảnh 1.

2 cựu phó chánh án Phạm Tấn Hoàng (trái) và Phạm Việt Cường

ẢNH: T.H

Phiên tòa dự kiến được mở vào 18.11, kéo dài trong nhiều ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên; 4 kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Danh sách các bị cáo có các ông Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, là 2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cùng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, còn có ông Lê Phước Thạnh, cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng), bị truy tố về 2 tội nhận hối lộ và môi giới hối hộ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, nhóm bị cáo nêu trên đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo, đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc trực tiếp nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngoài ra, ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo và ban hành quyết định giám đốc thẩm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

