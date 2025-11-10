Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Xét xử 4 thuyền trưởng vi phạm IUU trong tháng 11

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
10/11/2025 14:08 GMT+7

4 thuyền trưởng bị cáo buộc vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cả 2 vụ đều xuất phát từ hành vi điều khiển tàu cá vượt vùng biển, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Cắt lưới bỏ chạy khi bị truy đuổi

Theo dự kiến, 14 giờ ngày 12.11, TAND TP.HCM xét xử vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan 2 thuyền trưởng Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi.

TP.HCM: 4 thuyền trưởng vi phạm IUU sẽ bị xét xử trong tháng 11 - Ảnh 1.
TP.HCM: 4 thuyền trưởng vi phạm IUU sẽ bị xét xử trong tháng 11 - Ảnh 2.

Luyện (bên trái) và Giỏi tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra xác định, ngày 18.2.2024, Luyện làm thuyền trưởng tàu cá BV-93481-TS và Giỏi làm thuyền trưởng tàu cá BV-93472-TS, cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

Đến ngày 16.8.2024, khi tàu đang hoạt động trên biển, chủ tàu liên lạc và thông báo thiết bị giám sát hành trình trên các tàu liên tục mất kết nối.

Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị từ tàu BV-93472-TS sang tàu BV-93481-TS để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì xử lý kỹ thuật đúng quy định, Luyện đã ngắt nguồn điện cả 2 thiết bị giám sát hành trình.

Từ đêm 16.8.2024 đến rạng sáng 17.8.2024, nhóm này điều khiển 2 tàu cào lưới theo hướng từ vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài. Đến trưa, khi bị tàu lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi thì Luyện chỉ đạo cắt lưới và tách hướng bỏ chạy về vùng biển Việt Nam.

Sau quá trình điều tra, ngày 26.8.2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi.

Ngày 15.10, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận, chuyển Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án để đưa vụ án ra xét xử.

Tắt thiết bị, sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản

Cũng theo dự kiến, ngày 13.11, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do 2 anh em Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện.

TP.HCM: 4 thuyền trưởng vi phạm IUU sẽ bị xét xử trong tháng 11 - Ảnh 3.
TP.HCM: 4 thuyền trưởng vi phạm IUU sẽ bị xét xử trong tháng 11 - Ảnh 4.

Hỡi (người mặc áo đen) và Âu tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, ngày 3.4.2025, Hỡi và Âu là thuyền trưởng điều hành 2 tàu cá BV-93269-TS và BV-93169-TS cùng 12 thuyền viên xuất bến tại cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

Ngày 7.4, 2 tàu cá cập cảng Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) thì Hỡi tắt thiết bị giám sát hành trình.

Ngày 9.4, nhóm này không làm thủ tục xuất bến, tắt thiết bị giám sát hành trình và định dạng, rồi cho 2 tàu cùng các thuyền viên rời cảng, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Ngày 12.5, trong lúc đánh bắt trái phép thì tàu BV-93269-TS bị lực lượng nước sở tại phát hiện, bắt giữ, tàu còn lại chạy thoát. Vụ việc được thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Ngày 23.10, Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. Cùng ngày, Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với Hỡi và Âu.

Đến ngày 1.11, kết luận điều tra được chuyển sang Viện KSND TP.HCM. Ngày 3.11, VKS ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Nỗ lực của Công an TP.HCM xử lý nhanh 2 vụ án liên quan IUU thể hiện sự nghiêm túc trong việc đấu tranh, phòng ngừa các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, xử lý quyết liệt các hành vi đưa tàu vượt vùng biển, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, bỏ trốn khi bị truy đuổi. Đây là những vi phạm trực tiếp gây ảnh hưởng đến nỗ lực của cả nước trong việc gỡ thẻ vàng IUU của Liên minh châu Âu.


