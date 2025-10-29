Khởi tố chủ tàu, thuyền trưởng đưa tàu qua vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản

Ngày 29.10, đại tá Trần Thanh Đức, Phó tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM cho biết sau khi đơn vị này chuyển hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hỡi (75 tuổi, ở xã Long Hải), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BV 93269 TS để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hỡi và Âu nghe đọc lệnh khởi tố bị can ẢNH: CTV

Đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (43 tuổi, ở xã Long Hải), thuyền trưởng tàu cá BV 93169 để điều tra cùng về hành vi trên.

Trước đó, tàu cá BV 93169 TS do Hỡi làm thuyền trưởng và tàu cá BV 93269 TS do Âu làm thuyền trưởng (cả 2 tàu này cho Hỡi làm chủ) đã khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi. Lực lượng chức năng bắt giữ tàu cá BV 93269 TS, trên tàu có 11 ngư dân.

Qua điều tra, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM xác định ngày 12.5.2025, Hỡi và Âu làm thuyền trưởng 2 tàu cá trên, đã đưa phương tiện và nhiều ngư dân qua vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Hỡi và Âu cũng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Ngày 23.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại Điều 348 bộ luật Hình sự.

Sau đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM đã chuyển giao hồ sơ và kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.