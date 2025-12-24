2 cựu phó chánh án, 1 cựu phó viện trưởng lãnh án tù vì nhận hối lộ

Chiều 24.12, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 bị cáo là cựu kiểm sát viên; 2 bị cáo là cựu chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Các bị cáo trong vụ đưa, môi giới và nhận hối lộ để "chạy án" ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu phó chánh án lãnh 7 năm tù

Theo bản án vừa tuyên, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ, với cáo buộc tham gia 5 vụ "chạy án", nhận tổng số tiền 970 triệu đồng.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk cùng bị tuyên mức án 3 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ, với cáo buộc làm trung gian hàng chục vụ "chạy án".

Một bị cáo khác là Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng thuộc Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị mức án 3 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, cũng bị tuyên phạm 2 tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ, với mức án 3 năm tù cho mỗi tội, tổng hợp hình phạt 6 năm tù.

Nhóm bị cáo còn lại lãnh các mức án thấp hơn, nhiều người được đề nghị cho hưởng án treo hoặc án tù bằng thời gian tạm giam.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: PHÚC BÌNH

Kiến nghị xem xét lại các bản án có liên quan

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3.2022 - tháng 5.2024, nhóm 28 bị cáo nêu trên đã đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành thủ tục; ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hành vi này còn khiến giảm sút niềm tin vào công lý, gây bức xúc bất bình trong dư luận nhân dân. Việc khởi tố, truy tố, xét xử với các bị cáo là cần thiết.

Ngoài các căn cứ buộc tội, khi lượng hình, tòa cũng xét những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đã nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Một số bị cáo là nhân viên làm theo chỉ đạo, phạm tội với vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể.

Đáng chú ý, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh đối với các hành vi và người có hành vi phạm tội khác đã được tách ra, không để lọt tội phạm.

Tòa cũng kiến nghị Viện KSND tối cao và TAND tối cao xem xét lại các bản án, quyết định có liên quan đến 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự. Đồng thời, bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.