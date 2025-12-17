Cựu phó chánh án 'thả tim' 4 lần cho tin nhắn Zalo nhờ 'chạy án'

Sáng 17.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Tại phiên tòa hôm qua, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ông Hoàng bị cáo buộc nhận 220 triệu đồng, liên quan đến việc giải quyết 2 vụ án, để đưa ra quyết định tố tụng có lợi cho người đưa hối lộ. Song, bị cáo chỉ thừa nhận 1 vụ, còn 1 vụ thì phủ nhận.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: PHÚC BÌNH

Tin nhắn Zalo "tố" cựu phó chánh án

Vụ việc ông Hoàng không thừa nhận hành vi liên quan đến bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Cả tòa sơ thẩm là TAND H.Vĩnh Linh (cũ) và tòa phúc thẩm là TAND tỉnh Quảng Trị (cũ) đều tuyên bị đơn thua kiện. Do đó, bị đơn đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án này.

Tháng 11.2023, bị đơn tìm gặp bị cáo Bùi Thị Phương, cựu cán bộ Chi cục THADS H.Vĩnh Linh (cũ), nhờ tìm người có thẩm quyền can thiệp giúp. Phương gọi điện cho bà Nguyễn Thị Nga, khi đó là phó trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Bà Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Nga đưa cho ông Hoàng 80 triệu đồng để nhờ cậy. Tháng 1.2024, phiên giám đốc thẩm do ông Hoàng làm chủ tọa đã tuyên bản án đúng như mong muốn của phía bị đơn.

Tại tòa, bà Nga khai nhắn tin qua Zalo cho ông Hoàng với nội dung "trường hợp này là bạn em nó nhờ, anh nghiên cứu xem có căn cứ không". Ngược lại, ông Hoàng cho rằng không nhận được lời nhờ vả nào. Cựu phó chánh án nói, bà Nga là đồng nghiệp, việc gửi tin nhắn là quyền của bà Nga, nhưng ông "không bận tâm, cũng không trả lời gì, nói chung không lưu tâm đến chuyện nhờ vả".

Đối đáp quan điểm của ông Hoàng và luật sư bào chữa về việc không có căn cứ truy tố bị cáo trong vụ nhận hối lộ nêu trên, đại diện viện kiểm sát đã in ảnh chụp màn hình tin nhắn Zalo giữa bà Nga và ông Hoàng, được trích xuất từ điện thoại của bà Nga.

Ảnh chụp cho thấy ông Hoàng được lưu danh bạ với tên "anh Hoàng phó chánh án". Bà Nga gửi lịch xét xử kèm kháng nghị và lời nhờ, ông Hoàng đã xem tin nhắn, đồng thời có tương tác bằng biểu tượng trái tim, "không phải 1 lần, mà là 4 lần".

Theo kiểm sát viên, đây là chứng cứ điện tử khách quan chứng minh ông đã nhận, đã xem, đã tương tác. Bà Nga sau đó chụp màn hình cuộc trò chuyện với ông Hoàng, gửi cho Phương kèm lời nhắn "Anh ok rồi".

Cơ quan công tố cũng cho rằng, lời khai của bà Nga và ông Hoàng cho thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, phòng làm việc ở cạnh nhau, không có mâu thuẫn gì. Bà Nga là người chủ động khai báo, từ đầu đến cuối không thay đổi. Do đó, có đầy đủ căn cứ để buộc tội đối với ông Hoàng.

Các bị cáo trong vụ "chạy án" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: PHÚC BÌNH

20 năm phấn đấu "đổ sông đổ bể hết"

Trong lời nói sau cùng, ông Phạm Tấn Hoàng vẫn "xin chốt" là không nhận 80 triệu đồng. Bị cáo xin lỗi ngành tòa án, phân trần cả cuộc đời đã kinh qua nhiều đơn vị, 20 năm công tác xa nhà, không ngừng phấn đấu làm việc, nhưng vì sai lầm mà phải đứng trước tòa.

"Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời", cựu phó chánh án nói và xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim.

Một cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng khác là ông Phạm Việt Cường, bị đề nghị 7 - 8 năm tù về tội nhận hối lộ, với cáo buộc cầm 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án.

Trước bục khai báo, ông Cường bày tỏ ân hận khi 20 năm phấn đấu "đổ sông đổ bể hết", chỉ vì nhất thời nể nang.

"Mấy chục năm công tác không tránh được cái việc bạn bè, người quen nhờ việc này việc nọ, nhưng vì nể nang nên vẫn giúp. Giúp xong tôi cũng nhận thức được là sai", bị cáo nói.

Cựu Chánh án TAND H.Đắk Đoa (cũ), tỉnh Gia Lai Nguyễn Xuân Hưng bị đề nghị 12 - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với cáo buộc đưa hối lộ 320 triệu đồng để "chạy án", qua đó giúp vợ - cũng là thẩm phán - không bị ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại.

Ông Hưng nói 24 năm làm thẩm phán, hôm nay "vô cùng xấu hổ" khi đứng ở vị trí ngược lại với vị trí đã từng công tác. Dù động cơ là gì, bị cáo đã nhận thức việc làm của mình là sai.

Hội đồng xét xử cho hay sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều 24.12 tới đây.