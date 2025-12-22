Truy tố cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 tội nhận hối lộ

Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM đề nghị xét xử sơ thẩm 25 bị can về các tội: “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Chi cục Thú y vùng 6 và Cục Thú y Việt Nam.

Trụ sở Chi cục Thú y vùng 6 ẢNH: TƯ LIỆU

Trong đó, Viện KSND TP.HCM truy tố đối với các bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 gồm: Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) và Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung (đều là kiểm dịch viên) cùng về tội "nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, các bị can biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh (trừ Hungary và Nga vì hai quốc gia này đã có thỏa thuận với Việt Nam).

Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn nên nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính, Công ty CP dinh dưỡng PMT bất chấp quy định, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu.

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, đại diện các doanh nghiệp này móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y vùng 6 để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua, làm không đúng quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Truy nã 2 bị can nhập lậu hàng hóa hơn 1.800 tỉ đồng

Cụ thể, từ năm 2020, nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do bị can Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung thành lập 6 doanh nghiệp để hoạt động nhập khẩu sản phẩm động vật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bình, Nhung đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 762 lô hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổng giá trị hơn 1.800 tỉ đồng.

Trong đó, có 2 lô hàng bị bắt ngày 25.8.2023, trị giá trên 6,5 tỉ đồng nêu trên đưa về kho hàng ở tỉnh Đồng Nai bảo quản thì bị Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện.

Để thuận lợi cho hoạt động buôn lậu, từ năm 2018 - 2023, vợ chồng Bình đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng 6.

Bị can Bình và Nhung bị cáo buộc tội buôn lậu với số tiền chịu trách nhiệm hình sự trên 1.800 tỉ đồng và đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện cả 2 bị can đang bỏ trốn và bị truy nã.

Đối với nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, cáo trạng nêu nhóm công ty này do Dương Đức Thọ (đã tử vong năm 2023 nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự), bị can Đoàn Thị Huyền thành lập, bị can Phạm Anh Đức làm đại diện pháp luật. Nhóm bị can này đã nhập khẩu trái phép 102 lô hàng sản phẩm động vật trị giá hơn 250 tỉ đồng.

Nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính nhập lậu trái phép 44 lô hàng, trị giá hơn 115,7 tỉ đồng. Bị can Trần Quốc Trung trực tiếp làm việc đối tác nước ngoài, chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, khai báo gian dối quốc gia xuất khẩu của các lô hàng (khai là Hungary nhưng bản chất là Đức, Hà Lan), chỉnh sửa vận đơn, rút chứng nhận xuất xứ gốc của các lô hàng ra khỏi hồ sơ xin phép nhập khẩu, đăng ký kiểm dịch, thông quan…

Đối với Công ty CP dinh dưỡng PMT, bị can Vũ Văn Công, cùng Nguyễn Thùy Minh cùng nhau thành lập công ty, chỉ đạo nhân viên làm giả các chứng từ, tài liệu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng để nhập khẩu trót lọt 4 lô hàng, có giá trị trên 13,3 tỉ đồng.

Cựu lãnh đạo và nhân viên Chi cục Thú y vùng 6 nhận hối lộ

Theo cáo trạng, để thuận lợi cho hoạt động buôn lậu, từ năm 2018 - 2023, vợ chồng Bình đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng cho bị can Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện).

Sau khi nhận tiền, Nhân đã chia lại cho Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng), và các kiểm dịch viên Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung.

Ngoài ra, các bị can còn được hưởng lợi 4 tỉ đồng do các doanh nghiệp khác cho trong quá trình kiểm dịch.

Toàn bộ số tiền có được, các bị can chia như sau: Chi cục trưởng Bạch Đức Lữu 1,2 tỉ đồng; Phó chi cục trưởng Lý Hoài Vũ 800 triệu đồng; Trần Trung Nhân 1 tỉ đồng, Nguyễn Minh Thành 150 triệu đồng, Nguyễn Văn Trung 150 triệu đồng; chi tiếp khách, quan hệ... khoảng 500 triệu đồng; chi cho mỗi kiểm dịch viên trong trạm kiểm dịch từ 5 - 7 triệu đồng/tháng, tổng cộng 2,5 tỉ đồng.

Do đó, Viện KSND TP.HCM cáo buộc 5 bị can tại Chi cục Thú y vùng 6 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM còn cáo buộc bị can Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; bị can Nguyễn Phú Thái (cựu Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, bị can Trực khi kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm dịch, kiểm tra chất lượng của nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính, biết hồ sơ không đầy đủ nhưng vẫn không yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Hành vi này tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu trót lọt 13 lô hàng sản phẩm động vật vào Việt Nam tiêu thụ. Tương tự, bị can Thái không kiểm tra, xem xét các tài liệu liên quan mà chỉ đọc và duyệt dự thảo văn bản đồng ý hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng đối với 13 hồ sơ của Công ty Trung Chính mà bị can Trực trình.



