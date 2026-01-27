Cựu chủ tịch đưa hối lộ 71 tỉ cho các 'sếp' để đưa thuốc vào bệnh viện

Chiều 27.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, để được trúng các gói thầu cung cấp dược liệu và vị thuốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã chỉ đạo đưa hối lộ 71 tỉ đồng cho hàng loạt lãnh đạo, cán bộ cơ sở y tế.

Ông này bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Đưa hối lộ, "bôi trơn" để công việc thuận lợi

Khai tại tòa, ông Cách cho biết, Công ty Sơn Lâm là doanh nghiệp chuyên cung cấp dược liệu, vị thuốc. Thấy cơ sở y tế nào có nhu cầu mua hoặc đăng thông tin đấu thầu, công ty sẽ nộp hồ sơ tham gia.

Sau khi trúng thầu với giá trị lớn, công ty ký hợp đồng nguyên tắc với sở y tế. Nhưng để bán hàng, công ty phải xuống trực tiếp các cơ sở y tế trực thuộc để ký hợp đồng. Việc chi tiền "bôi trơn" phát sinh trong quá trình này.

Đáng chú ý, theo lời khai của ông Cách, yêu sách chi tiền "bôi trơn" là do phía đại diện cơ sở y tế đưa ra. Để thuận lợi cho công việc (không bị trả lại thuốc, linh động hình thức vận chuyển…), bị cáo chấp nhận.

Trong số 71 tỉ đồng đưa hối lộ, có những khoản ông Cách chi cho tập thể với mục đích mua sắm thiết bị, trang trải chi phí, cũng có khoản chi cho cá nhân. Song thực tế, tiền được sử dụng cụ thể vào việc gì thì bị cáo không nắm được.

Tỷ lệ trích phần trăm không cố định, có thấp, có cao, tùy thuộc vào lợi nhuận từ hợp đồng đã ký kết. Nếu lợi nhuận cao thì "hoa hồng" sẽ nhiều, nếu giá dược liệu tăng cao, làm ăn khó khăn thì tỷ lệ sẽ thấp đi. Ngoài ra, với một số loại thuốc sắp hỏng, muốn bán nhanh, "hoa hồng" chi phải đậm hơn.

Dù chi tới 71 tỉ đồng để hối lộ, nhưng ông Cách khẳng định tiền này được trích ra từ lợi nhuận thực tế, không làm tăng giá thuốc, không ảnh hưởng túi tiền của người dân.

Cấp dưới của ông Cách là bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm, cũng khẳng định khi trực tiếp làm việc với các cơ sở y tế, lãnh đạo hoặc cán bộ tại đây chủ động đưa ra yêu cầu chi "hoa hồng".

Nghe vậy, ông Tình báo cáo ông Cách, ông Cách sẽ là người quyết định chi tiền; còn chi bao nhiêu, cụ thể ra sao thì bị cáo không nắm được, vì chỉ là người làm công ăn lương.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27.1 ẢNH: PHÚC BÌNH

Những ai đã nhận hối lộ?

Cáo trạng cho thấy, hàng chục bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ y tế tại nhiều địa phương bị truy tố tội nhận hối lộ.

Điển hình tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, Công ty Sơn Lâm trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu y tế, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng. Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng, bị cáo buộc yêu cầu ông Cách chi hoa hồng từ 20 - 25% mỗi hóa đơn mua bán.

Để không bị gây khó khăn, ông Cách trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho ông Lộc hoặc cấp dưới của ông Lộc, tổng số hơn 47 tỉ đồng.

Hay như Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu tổng trị giá 16,8 tỉ đồng. Bà Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó giám đốc phụ trách, yêu cầu phía Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cho mình và 17% cho bà Nguyễn Thị Hiệu, Trưởng phòng Tài chính kế toán. Ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng ra yêu sách được chi 1 - 3%.

Phía Sơn Lâm đồng ý chi tiền. Trong đó, bà Thanh bị cáo buộc hưởng lợi 2,3 tỉ đồng, bà Hiệu nhận 1,8 tỉ đồng, ông Hạng nhận hơn 188 triệu đồng.

Sai phạm xảy ra tương tự tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Y tế H.Khoái Châu (Hưng Yên), Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum…