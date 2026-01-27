Cựu sếp VICEM khai gì về việc nhận hơn 3 tỉ đồng tiền 'bôi trơn'?

Sáng 27.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM). Sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Dàn cựu lãnh đạo VICEM tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Giám đốc Ban quản lý dự án nhưng "không biết", "không có kinh nghiệm"

Cáo trạng xác định dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay. Công trình "đắp chiếu" suốt 10 năm khiến thiệt hại hơn 381 tỉ đồng.

Theo viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án. Việc tham mưu đơn giá cho thuê văn phòng và trông xe được xây dựng dựa trên các số liệu khống, cao hơn nhiều lần so với thực tế, nhằm "vẽ" ra sự hiệu quả, nhưng HĐTV VICEM vẫn phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Trong số dàn cựu lãnh đạo VICEM hầu tòa, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM Dư Ngọc Long bị cáo buộc thống nhất với cấp dưới về việc nâng khống số liệu đầu vào, trực tiếp ký các văn bản đề nghị thẩm định, sau đó trình cấp trên ký văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh thì biết rõ các số liệu bị nâng khống, song không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định mà trực tiếp ký văn bản đề nghị cấp giấy Chứng chận đầu tư, sau đó đề nghị HĐTV phê duyệt hồ sơ với tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận. Hậu quả là, dự án được đầu tư 1.245 tỉ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Khai tại tòa về hành vi nâng khống các số liệu đầu vào, bị cáo Dư Ngọc Long nhiều lần cho rằng bản thân không có kinh nghiệm trong việc xác định đơn giá cho thuê mặt bằng mà chủ yếu phụ thuộc vào đơn vị tư vấn.

"Bị cáo làm Trưởng ban Quản lý dự án mà không biết những quy định tối thiểu như vậy?", chủ tọa truy vấn. Ông Long thừa nhận đây là lỗi của mình.

Tương tự, với cáo buộc 2 lần nâng tổng mức đầu tư (từ 1.482 tỉ lên 1.951 tỉ rồi 2.743 tỉ đồng) nhưng không thực hiện điều chỉnh chứng nhận đầu tư, ông Long cũng nói do sơ suất.

"Đây là cái rất cơ bản để tham mưu. Mình là giám đốc ban quản lý thì phải tham mưu chứ... Có biết hay là không biết?", chủ tọa tiếp tục hỏi.

Ông Long khẳng định là không biết, bởi nếu biết sẽ làm vì thủ tục điều chỉnh không phải là vấn đề phức tạp, chỉ cần trình đủ hồ sơ sẽ được giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, phải ngồi xe lăn ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận quà 100 - 200 triệu mỗi lần nhưng "không ngạc nhiên"

Vẫn theo cáo trạng, Công ty ECON là một trong các nhà thầu thi công dự án, đã được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng. Và để trúng thầu, lãnh đạo doanh nghiệp này đã chi 3,2 tỉ đồng tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo VICEM.

Trong đó, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM Dư Ngọc Long hưởng lợi 1,9 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung 200 triệu đồng, cựu thành viên HĐTV Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng…

Khai tại tòa, Chủ tịch Công ty ECON Đỗ Đình Thu cho biết trước khi tham gia dự án có gặp bị cáo Dư Ngọc Long để nhờ tạo điều kiện, hai bên thống nhất ECON sẽ chi 5% "hoa hồng". Sau đó, ông Long đưa ông Thu lên gặp ông Ngọc Anh.

"Anh Long trình bày lại thì anh Ngọc Anh nói cơ bản đồng ý, cho anh Long toàn quyền quyết định", bị cáo Thu khai.

Ông Ngọc Anh thì cho rằng "chỉ nói tùy 2 đứa mày bàn, chứ không nghe gì cụ thể chuyện phần trăm". Dù vậy, cựu Tổng giám đốc VICEM thừa nhận 6 - 7 lần được cấp dưới là ông Long tặng tiền, tổng 800 triệu đồng. Khi đưa, ông Long không nói nguồn gốc tiền, chỉ bảo là quà thăm hỏi.

"Không có việc gì tự nhiên đưa cho nhau vài trăm triệu, bị cáo không tự hỏi à?", hội đồng xét xử truy vấn. Ông Ngọc Anh khai thu nhập bình quân tháng của lãnh đạo VICEM khi đó khoảng 80 -100 triệu đồng, vì thế mỗi lần ông Long đưa 100 - 200 triệu đồng "không phải lớn", cũng "không ngạc nhiên".

Cựu Tổng giám đốc VICEM khẳng định không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho ECON trúng thầu. Thời điểm lựa chọn nhà thầu, bị cáo không biết ECON đang có nhiều dự án chưa hoàn thành, đến khi cơ quan điều tra trao đổi thì mới hay. Nếu biết, bị cáo đã đôn đốc ECON phải làm xong các dự án khác rồi mới thi công cho VICEM.

Bị cáo cũng cho rằng nội dung cáo buộc với mình "nặng quá", bởi không có ý định trục lợi, chỉ nghĩ tiền đó là lãi được doanh nghiệp trích ra, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

Về phía mình, ông Long thừa nhận nhận 3,2 tỉ đồng từ phía ECON, sau đó chia cho ông Ngọc Anh và 2 cựu lãnh đạo khác của VICEM. Khi chia tiền, bị cáo không nói đây là tiền là của ECON, chỉ bảo quà tết, còn lãnh đạo có "ngầm hiểu" là tiền lại quả của doanh nghiệp không thì không rõ.