Tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, cựu sếp VICEM hầu tòa vì gây lãng phí

Sáng 26.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Dẫn giải các bị cáo đến tòa sáng 26.1

ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong số các bị cáo, 7 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Số này có ông Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV) và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM.

4 người bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 3 người còn lại bị truy tố cả 2 tội danh, trong đó có Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM.

Lập khống số liệu, dự án không hiệu quả rồi "đắp chiếu"

Theo cáo trạng, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM được khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định tổng số tiền VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỉ đồng, trong đó vay một phần từ Ngân hàng BIDV để đầu tư. Dù đã tất toán toàn bộ hơn 719 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Với việc "đắp chiếu" suốt 10 năm, dự án gây thiệt hại hơn 381 tỉ đồng, gồm hơn 206 tỉ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng và lãng phí hơn 174 tỉ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM, tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Để dẫn tới tình trạng trên, viện kiểm sát cho rằng nguyên nhân do có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

Vụ án xảy ra cách đây đã nhiều năm, với nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo VICEM ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, các sai phạm trong vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Tài liệu điều tra cho thấy việc tham mưu đơn giá (cho thuê văn phòng, trông xe) được xây dựng dựa trên các số liệu khống, cao hơn nhiều lần so với thực tế.

Dựa trên căn cứ này, HĐTV VICEM phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Bộ Tài chính từng có kết luận thanh tra xác định VICEM đã không đánh giá đúng giá cho thuê văn phòng thị trường Hà Nội, nếu tiếp tục thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư…

Tòa tháp ngàn tỉ của VICEM "đắp chiếu" suốt 10 năm nay ẢNH: TUYẾN PHAN

Chia nhau hàng tỉ đồng tiền "bôi trơn"

Vẫn theo cáo trạng, quá trình xây dựng tòa tháp Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, Công ty ECON là một trong các nhà thầu trúng thầu, đã được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc trúng thầu này bị cơ quan tiến hành tố tụng xác định là không minh bạch, đã có sự móc nối giữa lãnh đạo ECON và VICEM.

Thông qua cầu nối trung gian là ông Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM), ông Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) đã đến gặp ông Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM), xin được tham gia dự án, hứa sẽ "cắt phế" 5% giá trị gói thầu và được ông Ngọc Anh đồng ý.

Dưới sự chỉ đạo của ông Long, nhân viên tại Ban Quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến.

Sau khi trúng thầu, ông Thu đưa cho ông Long 3,25 tỉ đồng, tương ứng 5% đã thỏa thuận. Ông Long tiếp đó chi cho ông Ngọc Anh 800 triệu đồng, ông Lê Văn Chung 200 triệu đồng, ông Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỉ đồng ông Long chi dùng cá nhân.

Về phía ECON, doanh nghiệp này bị cáo buộc lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỉ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỉ đồng, dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỉ đồng.