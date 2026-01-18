Cựu chủ tịch VICEM hầu tòa trong vụ tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' suốt 10 năm

TAND TP.Hà Nội mới đây ban hành quyết định đưa ra xét xử đối với 14 bị cáo trong vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM "đắp chiếu" suốt 10 năm qua ẢNH: ĐINH HUY

Tòa tháp "đắp chiếu" 10 năm, thiệt hại hơn 381 tỉ

Theo quyết định, phiên tòa sẽ diễn ra vào sáng 26.1, dự kiến kéo dài trong 7 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện KSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Trong số 14 bị cáo, 7 người bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Số này có ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM.

4 người bị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 3 người còn lại bị truy tố cả 2 tội danh, trong đó có Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM.

Cáo trạng cho thấy, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM được khởi công tháng 5.2011 - 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay.

Tổng số tiền VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỉ đồng, trong đó vay một phần từ Ngân hàng BIDV để đầu tư, đến tháng 8.2016 đã tất toán toàn bộ hơn 719 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Thực trạng trên khiến thiệt hại hơn 381 tỉ đồng, gồm hơn 206 tỉ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng và lãng phí hơn 174 tỉ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM, tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận, nguyên nhân dẫn tới tòa tháp "đắp chiếu" suốt một thập kỷ qua do có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án: tham mưu đơn giá (cho thuê văn phòng, trông xe) cao hơn nhiều lần so với thực tế để đánh giá tính hiệu quả, nâng tổng mức đầu tư nhưng không điều chỉnh theo quy định…

Trách nhiệm thuộc về nhóm cựu lãnh đạo VICEM và các đơn vị liên quan đã bị truy tố.

"Cắt phế" 5% để được trúng thầu

Đáng chú ý, quá trình xây dựng tòa tháp, Công ty ECON là một trong các nhà thầu trúng thầu tại dự án của VICEM, đã được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng.

Việc trúng thầu này bị cơ quan tiến hành tố tụng xác định là không minh bạch, đã có sự móc nối giữa lãnh đạo ECON và VICEM.

Theo đó, thông qua cầu nối trung gian là ông Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM), ông Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) đã đến gặp ông Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM), xin được tham gia dự án, hứa sẽ "cắt phế" 5% giá trị gói thầu.

Được ông Ngọc Anh "bật đèn xanh", Công ty ECON trúng thầu đúng như mong muốn. Ông Thu đưa cho ông Long 3,25 tỉ đồng, tương ứng 5% đã thỏa thuận. Ông Long sau đó chi cho ông Ngọc Anh 800 triệu đồng, ông Lê Văn Chung 200 triệu đồng, ông Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỉ đồng ông Long chi dùng cá nhân.

Về phía ECON, cơ quan tiến hành tố tụng xác định doanh nghiệp này lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỉ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỉ đồng, dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỉ đồng.