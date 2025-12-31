Tòa nhà nghìn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, truy tố cựu chủ tịch, tổng giám đốc VICEM

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sai phạm được xác định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Tòa nhà Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM "đắp chiếu" suốt 10 năm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

7 người bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong đó có Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM.

4 người bị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 3 người còn lại bị truy tố cả 2 tội danh nêu trên, trong đó có Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM.

Dự án "đắp chiếu" 10 năm, thiệt hại hơn 381 tỉ đồng

Theo cáo trạng, dù đã có tài liệu thể hiện giá cho thuê văn phòng chỉ từ 20 - 23,6 USD/m2; giá trông xe ô tô 800.000 đồng/xe/tháng, giá trông xe máy 45.000 đồng/xe/tháng, nhưng bị can Dư Ngọc Long, Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM vẫn tham mưu áp dụng đơn giá cao gấp nhiều lần so với thực tế, để xác định dự án có hiệu quả.

Trên cơ sở này, bị can Nguyễn Ngọc Anh ký văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.482 tỉ đồng.

HĐTV VICEM sau đó căn cứ vào số liệu được lập khống, 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỉ đồng và 2.743 tỉ đồng, dù cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước kết luận VICEM điều chỉnh dự án với cơ sở xác định giá cho thuê tăng lên mang tính chủ quan, dẫn đến các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án chưa chính xác.

Đến năm 2017, Bộ Tài chính có kết luận thanh tra xác định VICEM đã không đánh giá đúng giá cho thuê văn phòng thị trường Hà Nội, nếu tiếp tục thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư…

Từ các sai phạm trên, dự án của VICEM khởi công tháng 5.2011 đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công đến nay.

Tổng số tiền VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỉ đồng, trong đó vay một phần từ Ngân hàng BIDV để đầu tư, đến tháng 8.2016 đã tất toán toàn bộ hơn 719 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hậu quả thiệt hại tại dự án là hơn 381 tỉ đồng, gồm hơn 206 tỉ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng, lãng phí hơn 174 tỉ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM và tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ẢNH: T.H

Thỏa thuận "lại quả" 5%, cựu lãnh đạo chia nhau

Ngoài sai phạm nêu trên, Viện KSND tối cao còn xác định đầu năm 2011, bị can Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty ECON được Dư Ngọc Long cho biết VICEM chuẩn bị triển khai gói thầu 19.

Bị can Long dẫn bị can Thu đến gặp bị can Nguyễn Ngọc Anh để xin ý kiến. Sau khi nghe bị can Thu trình bày về việc xin được thi công gói thầu 19 và sẽ cắt chuyển lại 5% giá trị gói thầu, bị can Anh đồng ý.

Dưới sự chỉ đạo của bị can Long, nhân viên tại Ban Quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỉ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy khi thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, Công ty ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỉ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỉ đồng, dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỉ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị can Thu đưa cho bị can Long 3,25 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận.

Bị can Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng, Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỉ đồng Long chi dùng cá nhân.