Thời sự

Vụ án tại VICEM: Khởi tố 14 bị can, thiệt hại 396 tỉ đồng

Tuyến Phan
Tuyến Phan
25/12/2025 21:48 GMT+7

Theo đại diện Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại VICEM, bước đầu xác định thiệt hại 396 tỉ đồng.

Chiều 25.12, tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cung cấp thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.

Vụ án tại VICEM: Khởi tố 14 bị can, thiệt hại 396 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an

ẢNH: T.H

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), ông Toản cho hay hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can về tội danh nêu trên, và tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra bước đầu xác định thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản với tổng trị giá ước tính trên 257 tỉ đồng, chưa bao gồm cổ phiếu.

Theo thông tin được Bộ Công an công bố trước đó, một số bị can từng là lãnh đạo VICEM đã bị khởi tố gồm: Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc; Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định; Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc…

Đối với vụ việc liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Với dấu hiệu sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Toản nói hiện các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu được gửi sang từ Thanh tra Chính phủ.

