Thời sự

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
24/12/2025 19:41 GMT+7

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2025.

Ngày 24.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác công an năm 2026. Dự hội nghị có thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 42 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị

ẢNH: T.S

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm 2025, lực lượng Công an tỉnh đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu công tác do Bộ Công an giao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác tham mưu, tài chính, hậu cần được triển khai kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, thiếu tướng Hồ Song Ân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác bảo đảm ANTT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, hội nghị lần này là dịp để toàn lực lượng đánh giá kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, tạo nền tảng để bước sang năm 2026 triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả, giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 42 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến thay mặt Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025

ẢNH: T.S

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao vai trò chủ động của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong năm 2025, Công an tỉnh đã thực hiện vượt 58 nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; góp phần tạo môi trường ổn định, lành mạnh để thu hút đầu tư. Đồng thời, lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ trong xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh "điểm nóng" về ANTT.

Biểu dương những thành tích của Công an tỉnh Quảng Ngãi, thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an. Việc bảo đảm ANTT cần được triển khai trên tinh thần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 42 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

ẢNH: T.S

Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu thực hiện hiệu quả phương châm "an ninh chủ động", không để bị động, bất ngờ trên mọi lĩnh vực; đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá trong công tác công an năm 2026 theo chỉ đạo của Bộ Công an, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về bảo vệ ANTT; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dịp này, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

