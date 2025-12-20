Chuyển Bộ Công an vụ việc 'có dấu hiệu bất thường' tại Trường đại học Tây Bắc

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường đại học Tây Bắc.

Dự án này được Thủ tướng cho phép đầu tư năm 2004. Bộ GD-ĐT sau đó phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư hơn 627 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án ban đầu là từ năm 2004 - 2010, nhưng đã được gia hạn 2 lần thành 2004 - 2020 rồi 2004 - 2023.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ẢNH: TTCP

"Dấu hiệu bất thường" khi 1 ngày đã hoàn thành cả 4 nội dung

Theo tài liệu thanh tra, đến hết năm 2023, dự án đã giải ngân hơn 533 tỉ đồng (85,05% tổng mức đầu tư), giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu hơn 547 tỉ đồng đồng (87,19% tổng mức đầu tư), đã khởi công xây dựng được 21/25 công trình, 4 công trình chưa khởi công thực hiện.

Sau 20 năm, khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án mới đạt 44,8% so với diện tích điều chỉnh theo quy hoạch. Dự án cũng để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản đến nay chưa xử lý được.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến việc xây dựng công trình ký túc xá sinh viên của cơ sở giáo dục này (dự án ký túc xá số 6, 7, 8).

Trường đại học Tây Bắc không có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về việc UBND tỉnh Sơn La giao cho làm chủ đầu tư dự án; không báo cáo, cung cấp thông tin cho UBND tỉnh Sơn La về việc các công trình nêu trên đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và là công trình thiết kế lặp lại lần 3 của thiết kế ký túc xá số 1, 2, 3, 4, 5…

Đặc biệt, cơ quan thanh tra phát hiện "dấu hiệu bất thường" về thời gian thực hiện 4 nội dung thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế. Chỉ trong 1 ngày, cả 4 nội dung đều đã được hoàn thành.

Theo Thanh tra Chính phủ, những vi phạm nói trên là nguyên nhân chính dẫn đến một số công việc tư vấn lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế trùng lặp với dự án được Bộ GD-ĐT phê duyệt trước đó, gây thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ số tiền hơn 805 triệu đồng.

Trường đại học Tây Bắc còn lập dự án ký túc xá số 6, 7, 8 điều chỉnh không theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, không đúng quy định xây dựng nhà ở cho sinh viên. Sở KH-ĐT tỉnh Sơn La thẩm định và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án bổ sung quy mô đầu tư không đúng quy định, dẫn tới dự án không được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện, gây thiệt hại số tiền tư vấn lập dự án điều chỉnh hơn 165 triệu đồng.

Trường đại học Tây Bắc tại Sơn La ẢNH: T.N

Chuyển thông tin tới Bộ Công an

Từ kết quả thanh tra đã nêu, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nội dung Trường đại học Tây Bắc có vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế, gây thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ số tiền tạm tính hơn 971 triệu đồng, có dấu hiệu bất thường về thời gian thực hiện 4 nội dung thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách dự án (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên có liên quan đến vi phạm.

Bộ GD-ĐT theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương rà soát, xử lý vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, sớm đưa dự án hoàn thành, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng đó là chỉ đạo Trường đại học Tây Bắc xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với số tiền tạm tính hơn 971 triệu đồng.