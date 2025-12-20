Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM và nhiều trường ĐH

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra Quyết định 1176/QĐ-TTCP năm 2025 về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ. Kế hoạch này gồm 89 cuộc thanh tra tại 89 đơn vị (67chính thức, 22 dự phòng), trong đó có Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM và một số ĐH, trường ĐH.

Việc thanh tra này nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2026.

Việc tiếp nhận, bàn giao Thanh tra Bộ GD-ĐT về Thanh tra Chính phủ diễn ra vào ngày 7.5.2025 ẢNH: THANH TRA CHÍNH PHỦ

Qua thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất tại Bộ GD-ĐT trong giai đoạn 2019-2025.

Đối với ĐH Quốc gia TP.HCM và một số đơn vị thuộc/trực thuộc, sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2019-2023.

Trong danh sách thanh tra còn có ĐH Phenikaa, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Đại Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp.

Tại các đơn vị này, sẽ thanh tra việc xây dựng các quy định, quy chế nội bộ; thực hiện quy định về cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên; việc thực hiện quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng, đội ngũ bảo đảm ngành, cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm…

Cùng với đó là thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện quy định về tài chính, tài sản, việc thu học phí và thực hiện các quy định về học phí; việc trích lập quỹ, chế độ chính sách với người học và các quy định có liên quan; việc thực hiện quy định về khoa học nghệ sử dụng lao động nước ngoài. Thời kỳ thanh tra nằm trong giai đoạn 2021-2025.

Năm 2026, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp. Tại đây, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về giáo dục theo quy định của luật Giáo dục, luật Giáo dục ĐH.

Nội dung cụ thể bao gồm: Việc chấp hành các quy định về giáo dục trên lãnh thổ Việt Nam và hoạt động chuyên môn: cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động, tuyển sinh, ngành đào tạo, chương trình, nội dung giảng dạy, tổ chức giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Cơ cấu tổ chức, nhân sự, đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc tập đoàn; Các điều kiện đảm bảo chất lượng; Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, các khoản thu ngoài học phí... Thời kỳ thanh tra nằm trong giai đoạn 2021-2025.

Được biết từ tháng 5.2025 trở về trước, các hoạt động thanh tra giáo dục do Thanh tra Bộ GD-ĐT thực hiện. Tuy nhiên vào 7.5.2025, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã được bàn giao về Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận tiếp nhận chương trình kế hoạch thanh tra hành chính theo kế hoạch thanh tra năm 2025 đã được Bộ trưởng GD-ĐT tạo phê duyệt đến thời điểm đó. Như vậy từ sau tháng 5.2025, việc thanh tra các hoạt động giáo dục do Thanh tra Chính phủ thực hiện.