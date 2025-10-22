Một trường đại học chi hàng chục tỉ đồng mỗi năm cho nghiên cứu khoa học

Chiều 22.10, đoàn công tác do ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết mỗi năm nhà trường dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong đó, tập trung cho biên soạn giáo trình, cập nhật cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, tham gia các hội thi về ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, Euréka, Loa Thành…

Qua đó, nhiều đề tài có tính mới và ứng dụng cao như mô hình nuôi trùng quế, nuôi lươn không bùn tạo sinh kế cho hàng trăm lượt nông hộ khu vực ĐBSCL.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, giới thiệu các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại trường ẢNH: NAM LONG

"Nghị quyết 57-NQ/TW đã mở ra những nút thắt trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nhà trường. Thời gian gần đây, nhà trường đã mở các chuyên ngành đào tạo mới như mỹ thuật số, công nghệ vi mạch bán dẫn, đào tạo cấp chứng chỉ năng lực số cho cán bộ xã, phường các địa phương…", PGS-TS Lương Minh Cừ thông tin thêm.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Trường ĐH Cửu Long

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết cách Trường ĐH Cửu Long gắn đổi mới sáng tạo với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hình thành ý tưởng tổ chức triển khai đến kết quả có giá trị ứng dụng vào thực tế. Qua sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội cho thấy vai trò của các bên trong việc đưa tri thức vào sản xuất và đời sống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị được ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long, như: mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; công tác chuyển đổi số; ứng dụng mô phỏng trong đào tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo.



