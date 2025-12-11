Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chuyển Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỉ đồng liên quan VINAINCON

Tuyến Phan
Tuyến Phan
11/12/2025 13:43 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến VINAINCON, nguy cơ gây thiệt hại 1.063 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra toàn diện quá trình đề xuất, triển khai thực hiện dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Bộ Công an để chỉ đạo xác minh việc Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) phê duyệt điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư không đúng, có nguy cơ gây thiệt hại số tiền 1.063 tỉ đồng. Ngoài ra, còn thu lợi bất chính trong thăm dò, khai thác tài nguyên với số tiền hơn 46,5 tỉ đồng.

Chuyển Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỉ đồng liên quan VINAINCON - Ảnh 1.

Thông báo kết luận thanh tra do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký ban hành

ẢNH: TTCP

Giá gói thầu vượt so với kế hoạch đầu tư

Theo đó, cơ quan thanh tra xác định việc triển khai, thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; dấu hiệu vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính của dây chuyền sản xuất và dịch vụ kỹ thuật, VINAINCON phê duyệt kế hoạch đầu tư không đúng thẩm quyền; giá chào thầu cao hơn kế hoạch đầu tư hơn 17,6 triệu USD, tương đương hơn 322 tỉ đồng, nhưng vẫn cho trúng thầu.

Giá gói thầu vượt so với kế hoạch đầu tư và tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt, nguy cơ gây thiệt hại số tiền 322 tỉ đồng.

Cùng đó là việc ký hợp đồng có một số khối lượng cung cấp thấp hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu nhưng giá hợp đồng không giảm, nguy cơ làm thất thoát hơn 3,9 triệu euro, tương đương hơn 79 tỉ đồng.

Tại gói thầu số 2 và 3, Thanh tra Chính phủ phát hiện VINAINCON và Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn không tự mua sắm thiết bị, xe máy để khai thác mà chuyển sang hình thức thuê Công ty cổ phần khai thác đá vôi Quang Sơn khai thác không đúng kế hoạch đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2008, VINAINCON đã không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét cho Nhà máy xi măng Quang Sơn (từ 2009 - 2022). Đến năm 2023 thì tổ chức đấu thầu với kết quả trúng thầu giảm hơn 47,5 tỉ đồng, nguy cơ gây thiệt hại số tiền này.

Ngoài ra, còn khai thác trái phép hơn 806 tấn đá, bán ra thị trường làm đá xây dựng, thu lợi bất chính với số tiền hơn 46,5 tỉ đồng.

Phê duyệt điều chỉnh không đúng thẩm quyền

Vụ việc thứ hai được chuyển sang Bộ Công an xác minh là một số gói thầu tư vấn và gói thầu xây lắp.

Tại gói thầu 32A, cơ quan thanh tra xác định việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư, phê duyệt phạm vi công việc của gói thầu, phê duyệt chỉ định nhà thầu, vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quy chế đấu thầu, không đúng thẩm quyền, không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng, có nguy cơ gây thiệt hại số tiền hơn 18,9 tỉ đồng.

Tại gói thầu số 13, VINAINCON điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch đầu tư không đúng thẩm quyền; không lập, phê duyệt thiết kế, dự toán một số hạng mục; không tự thực hiện, chia thành 17 gói thầu để chỉ định thầu không đúng quy định; hình thức hợp đồng điều chỉnh đơn giá, vượt hơn 31,3 tỉ đồng so với kế hoạch đầu tư được Thủ tướng phê duyệt…

Với gói thầu số 14 và 19, cơ quan thanh tra cho rằng HĐQT VINAINCON phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, vượt tổng mức đầu tư; điều chỉnh kế hoạch đầu tư từ hình thức hợp đồng trọn gói sang hình thức hợp đồng điều chỉnh theo đơn giá là không đúng với kế hoạch đầu tư được Thủ tướng phê duyệt (hợp đồng trọn gói)…, có nguy cơ gây thiệt hại số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Cùng đó là một số sai phạm khác với số tiền hơn 363 tỉ đồng do VINAINCON điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư, không đúng thẩm quyền, không được phép điều chỉnh bù trượt giá theo quy định của pháp luật, nguy cơ gây thiệt hại.

