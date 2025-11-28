Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra về quản lý vốn tại TKV

Theo quyết định của Thanh tra Chính phủ, thời kỳ thanh tra kéo dài từ 1.1.2020 đến 31.12.2024. Trường hợp cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt, thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục VI, làm trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về quản lý vốn tại TKV ẢNH: TTCP

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.

Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Ông Huy nhấn mạnh, thông qua việc rà soát, đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là phát hiện những "điểm nghẽn" trong cơ chế quản lý.

Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để cơ quan thanh tra kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, giúp tập đoàn, Bộ Tài chính thấy được bức tranh tổng thể của cả tập đoàn, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cần sự cầu thị và lắng nghe.

Các thành viên trong đoàn cần bám sát nội dung quyết định và kế hoạch đã được phê duyệt, đánh giá vấn đề dựa trên bối cảnh thực tế và các quy định pháp luật hiện hành một cách thấu đáo.

Đặc biệt, quá trình làm việc phải được sắp xếp khoa học, gọn gàng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Quá trình thực hiện thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, trưởng đoàn thanh tra cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra.

Đối với Bộ Tài chính và TKV, ông Huy đề nghị các lãnh đạo quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và những giải trình cụ thể từ phía các đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn thanh tra có những kết luận chính xác, khách quan và đưa ra những kiến nghị xác đáng, thiết thực nhất cho sự phát triển của đơn vị.

Ông Hồ Công Trung, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra. Đại diện TKV cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.