Mua TV cao cấp có gây lãng phí tiền bạc?

Một chiếc TV lớn không chỉ là biểu tượng địa vị mà còn mang lại trải nghiệm giải trí tốt hơn cho người dùng, từ việc xem phim đến chơi game. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là chất lượng của các mẫu TV tầm trung và giá rẻ đã được cải thiện đáng kể, khiến nhiều người có thể cảm thấy hài lòng với chúng mà không cần phải chi quá nhiều tiền. Nhưng liệu đã đến lúc người dùng nên ngừng đầu tư vào các mẫu TV cao cấp hay chưa?

Những chiếc Smart TV giá rẻ giờ đây vẫn đi kèm nhiều tính năng tiên tiến ẢNH: RTINGS

Công nghệ mới nâng tầm trải nghiệm TV giá rẻ

Trước đây, người dùng thường phải chấp nhận chất lượng hình ảnh kém, với độ sáng yếu và màu sắc không sống động khi mua TV giá rẻ. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay đã thay đổi điều đó. Các mẫu TV LCD giá rẻ mới được trang bị nhiều vùng đèn nền giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc và độ tương phản. Đặc biệt, công nghệ mini-LED đang ngày càng phổ biến giúp TV đạt được độ tương phản tương tự như OLED mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

Ngoài ra, độ phân giải 4K và HDR động đã trở thành tiêu chuẩn cho hầu hết các mẫu TV lớn hơn 40 inch, nhờ vậy mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và sống động hơn, đặc biệt với nội dung HDR. Mặc dù TV 8K đang được quảng bá nhưng nguồn nội dung 8K hiện tại vẫn còn hạn chế khiến 4K vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cho người tiêu dùng.

Ở lĩnh vực chơi game, các tính năng như Game Mode và tần số quét 120 Hz đang trở nên phổ biến hơn giúp cải thiện trải nghiệm chơi game trên TV. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý đến thông số kỹ thuật để tránh mua phải những sản phẩm không đạt yêu cầu.

Cuối cùng, giá TV cũng đã trở nên hợp lý hơn. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc TV 65 inch với giá chỉ khoảng 12 triệu đồng, trong khi những mẫu TV 75 inch có giá dưới 18 triệu đồng. Nhờ vậy, người dùng có nhiều lựa chọn hơn và ưu tiên các thông số kỹ thuật quan trọng hơn là chỉ chú trọng vào kích thước.

Tóm lại, với sự phát triển của công nghệ và sự cạnh tranh trên thị trường, người dùng hiện nay có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết khi mua sắm TV, từ chất lượng hình ảnh đến giá cả, thay vì phải đầu tư tốn kém vào những chiếc TV cao cấp.