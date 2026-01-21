Sony hợp tác kinh doanh mảng âm thanh và TV cùng TCL

Theo công bố, Sony đã xác nhận hợp tác với TCL để thành lập một liên doanh tập trung vào mảng TV và thiết bị giải trí gia đình. Liên doanh mới sẽ do TCL Electronics nắm 51% cổ phần còn Sony là 49%, đồng nghĩa thương hiệu đến từ Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ kiểm soát hoạt động mảng thiết bị âm thanh gia đình và tivi toàn cầu với thương hiệu Sony và BRAVIA.

Thỏa thuận được dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2026 và liên doanh chính thức đi vào vận hành từ năm 2027. Đây là lần đầu tiên Sony chuyển giao quyền điều hành lĩnh vực kinh doanh mang tính biểu tượng của hãng.

Liên doanh mới sẽ do TCL nắm quyền kiểm soát mảng TV và âm thanh của Sony ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Liên doanh mới giữa hai thương hiệu sẽ phụ trách toàn bộ mảng âm thanh và TV Sony từ thiết kế, phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng đến dịch vụ hậu mãi trên quy mô toàn cầu. Các sản phẩm mới dự kiến sẽ mang thương hiệu Sony và BRAVIA, hãng điện tử Nhật Bản cho biết việc hợp tác là chiến lược lựa chọn tiếp cận linh hoạt hơn trong bối cảnh thị trường TV cạnh tranh khốc liệt trong khi lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Mảng TV của Sony dù có danh tiếng về chất lượng hình ảnh và âm thanh nhưng luôn chịu áp lực lớn về lợi nhuận do chi phí sản xuất cao. Trong khi TCL là nhà sản xuất có lợi thế về quy mô và chuỗi cung ứng, do đó hợp tác được kỳ vọng giúp Sony duy trì chất lượng sản phẩm và giảm chi phí vận hành.

Với TCL được xem là cơ hội để tiến sâu hơn vào phân khúc TV cao cấp vốn đã được Sony định hình là một trong những chuẩn mực về công nghệ hiển thị. TCL hiện là một trong những hãng TV lớn nhất thế giới về sản lượng, nhưng hình ảnh thương hiệu ở phân khúc cao cấp vẫn còn hạn chế so với các tên tuổi như Samsung, LG hay Sony. Việc nắm quyền kiểm soát liên doanh mới giúp TCL vừa tận dụng uy tín của Sony, vừa mở rộng ảnh hưởng tại các thị trường phát triển.