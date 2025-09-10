Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

TCL trình diễn công nghệ hiển thị mới và sáng tạo AI tại IFA 2025

Thành Luân
Thành Luân
10/09/2025 07:15 GMT+7

TCL đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm IFA 2025 diễn ra ở Berlin (Đức) với chủ đề "Inspire Greatness - Truyền cảm hứng tuyệt vời".

Tại triển lãm, TCL giới thiệu những công nghệ đột phá từ màn hình nghe nhìn, thiết bị gia dụng AI (trí tuệ nhân tạo), đến di động kết nối, cùng với sự ra mắt toàn cầu của TCL NXTHOME và các sáng kiến bền vững. Gian hàng TCL mang đậm tinh thần thể thao, tạo ra không khí sôi động và khẳng định cam kết kết nối thế giới qua sức mạnh công nghệ, mang đến trải nghiệm thể thao đỉnh cao cho người dùng.

TCL trình diễn công nghệ hiển thị mới và sáng tạo AI tại IFA 2025 - Ảnh 1.

Trải nghiệm TV QD-Mini LED đỉnh cao với hình ảnh và âm thanh sống động

ẢNH: CTV

Một trong những điểm nhấn nổi bật là mẫu Smart TV cao cấp TCL C9K Premium QD-Mini LED với tấm nền CrystalGlow WHVA, thiết kế không viền Virtually ZeroBorder, công nghệ QD-Mini LED tiên tiến và âm thanh từ Bang & Olufsen, mang lại trải nghiệm xem thể thao sống động như ở hàng ghế đầu.

Được biết, kể từ khi ra mắt TV QD-Mini LED đầu tiên vào năm 2019, TCL đã không ngừng tiên phong trong công nghệ hiển thị với 5 giải thưởng EISA 2025 - 2026 vinh danh cao nhất châu Âu trong lĩnh vực nghe nhìn.

Ngoài TV, TCL cũng lần đầu giới thiệu công nghệ QD-Mini LED trên màn hình siêu rộng 57R94 Dual 4K Monitor, mở ra trải nghiệm hình ảnh sống động cho gaming và đa nhiệm. Trong lĩnh vực âm thanh, TCL hợp tác cùng Dolby để ra mắt loa không dây TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker.

Cuộc sống thông minh với AI cùng cam kết bền vững

TCL đã giới thiệu hệ sinh thái AI lấy con người làm trung tâm, phát triển trên nền tảng Turing Platform của Eagle Lab mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho nhiều thiết bị như TV, máy lạnh, tủ lạnh và smartphone. Đặc biệt, robot AI đồng hành AiMe - robot mô-đun đầu tiên trên thế giới, đã lần đầu xuất hiện tại châu Âu, mang đến khả năng tương tác thông minh.

IFA 2025 cũng đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của TCL NXTHOME, kết hợp giải pháp nhà thông minh và thiết bị gia dụng, cùng sự hợp tác với các đối tác toàn cầu như Bang & Olufsen và Roche Bobois. TCL NXTHOME tái định nghĩa phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật.

Ngoài ra, TCL không chỉ khẳng định cam kết phát triển bền vững với các giải pháp như TCL SunPower Home mà còn mang đến không khí Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 qua khu vực Winter Olympics Zone, cùng chương trình Team TCL nhằm truyền cảm hứng và kết nối toàn cầu.

Tin liên quan

TCL trở thành đối tác của Arsenal trên toàn cầu

TCL trở thành đối tác của Arsenal trên toàn cầu

CLB bóng đá Arsenal và TCL - thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới - vừa chính thức công bố việc mở rộng quan hệ hợp tác lên tầm toàn cầu thông qua thỏa thuận dài hạn.

Khám phá thêm chủ đề

TCL Mini LED hình ảnh âm thanh OLUFSEN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận