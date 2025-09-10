TCL trình diễn công nghệ hiển thị mới và sáng tạo AI tại IFA 2025

Tại triển lãm, TCL giới thiệu những công nghệ đột phá từ màn hình nghe nhìn, thiết bị gia dụng AI (trí tuệ nhân tạo), đến di động kết nối, cùng với sự ra mắt toàn cầu của TCL NXTHOME và các sáng kiến bền vững. Gian hàng TCL mang đậm tinh thần thể thao, tạo ra không khí sôi động và khẳng định cam kết kết nối thế giới qua sức mạnh công nghệ, mang đến trải nghiệm thể thao đỉnh cao cho người dùng.

Trải nghiệm TV QD-Mini LED đỉnh cao với hình ảnh và âm thanh sống động

ẢNH: CTV

Một trong những điểm nhấn nổi bật là mẫu Smart TV cao cấp TCL C9K Premium QD-Mini LED với tấm nền CrystalGlow WHVA, thiết kế không viền Virtually ZeroBorder, công nghệ QD-Mini LED tiên tiến và âm thanh từ Bang & Olufsen, mang lại trải nghiệm xem thể thao sống động như ở hàng ghế đầu.

Được biết, kể từ khi ra mắt TV QD-Mini LED đầu tiên vào năm 2019, TCL đã không ngừng tiên phong trong công nghệ hiển thị với 5 giải thưởng EISA 2025 - 2026 vinh danh cao nhất châu Âu trong lĩnh vực nghe nhìn.

Ngoài TV, TCL cũng lần đầu giới thiệu công nghệ QD-Mini LED trên màn hình siêu rộng 57R94 Dual 4K Monitor, mở ra trải nghiệm hình ảnh sống động cho gaming và đa nhiệm. Trong lĩnh vực âm thanh, TCL hợp tác cùng Dolby để ra mắt loa không dây TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker.

Cuộc sống thông minh với AI cùng cam kết bền vững

TCL đã giới thiệu hệ sinh thái AI lấy con người làm trung tâm, phát triển trên nền tảng Turing Platform của Eagle Lab mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho nhiều thiết bị như TV, máy lạnh, tủ lạnh và smartphone. Đặc biệt, robot AI đồng hành AiMe - robot mô-đun đầu tiên trên thế giới, đã lần đầu xuất hiện tại châu Âu, mang đến khả năng tương tác thông minh.

IFA 2025 cũng đánh dấu sự ra mắt toàn cầu của TCL NXTHOME, kết hợp giải pháp nhà thông minh và thiết bị gia dụng, cùng sự hợp tác với các đối tác toàn cầu như Bang & Olufsen và Roche Bobois. TCL NXTHOME tái định nghĩa phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật.

Ngoài ra, TCL không chỉ khẳng định cam kết phát triển bền vững với các giải pháp như TCL SunPower Home mà còn mang đến không khí Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 qua khu vực Winter Olympics Zone, cùng chương trình Team TCL nhằm truyền cảm hứng và kết nối toàn cầu.